兩生涉燃彈掟校 撤控同學任控方證人

兩名被告為現年17歲的張凱傑及19歲的關昊侃，張被控於2020年5月25日，連同另一人損壞青衣樂善堂梁植偉紀念中學的正門，以及在該校外的公眾地方攜有兩支伸縮棍。張與關同被控於同年7月24日，用火損壞該校外的花槽、牆壁和正門。

事發2020年 Snapchat貼相「預告」

控方開案陳辭指出，學校保安晚上目睹兩人擊打學校正門，發現有8塊50乘以200厘米的玻璃遭擊碎。約兩個月後的凌晨，該保安聽見正門傳來爆炸聲，並看到兩人跑走。閉路電視顯示，首次案發時有兩人持伸縮棍擊打玻璃近30秒，第二次案發時有兩名蒙面者淋潑液體，他們向正門投擲有火光的物件後起火和爆炸。

兩名被告案發時的同學鄭梓健，早前為同案被告，後獲撤控。鄭於案發前看見兩人在社交媒體Snapchat發布學校相片，關提及「縱火」及「搞事」。鄭問及下，張稱會在凌晨縱火；關告知鄭會在長康邨商場平台製作汽油彈，鄭在好奇心驅使下到場。

一涉砸校門 警誡下認不滿拒停課

鄭目睹兩人製造汽油彈並向學校投擲燃燒的汽油彈，鄭在平台拍攝學校正門起火，並傳送片段予張。兩被告同年8月被捕，張凱傑警誡下承認用伸縮棍擊打正門玻璃，校方未有理會他們要求停課，故破壞校門；而警方在附近檢獲的手套驗出關昊侃DNA。

學校保安郭玉堂供稱目睹兩個戴口罩的人用槌敲破玻璃，「玻璃噴到我個面」，但看不到兩人容貌。案件今續。

【案件編號：DCCC 291/21】