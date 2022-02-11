舌癌漢抽痰後不治 妻：造口污糟有血漬

舌癌復發屯院做手術 喉設造口

事主湯權（終年61歲，吊機操作員）2018年8月25日下午1時54分由醫生宣布腦幹死亡。案件由死因裁判官何俊堯審理，死者的妻子及兩名女兒列席，醫管局被列作有利害關係方。

稱丈夫原精神好 學護抽痰突喊嘔血

事主妻子陳中蘋作供稱，事主2017年11月確診舌癌，2018年1月接受切除舌部手術。同年6月事主舌癌復發，遂於7月23日接受切除手術，兩天後轉入普通病房。陳提到，8月4日曾探望丈夫，稱他精神很好，可下牀活動。其後事主示意喉嚨有痰，陳遂召喚醫護協助，一名學護為事主抽痰時突然高呼「嘔血呀」，醫護遂為事主急救。

藝人麥明詩胞兄、時任新界西聯網外科部的醫生麥明山亦有出庭作供。他引述其醫療報告稱，事主有高血壓、痛風等病史。他因舌癌復發接受手術，並於喉嚨開設造口。他解釋，病人術後或會口腔腫脹、呼吸困難，為避免影響呼吸、積痰引致肺炎，故需透過造口抽痰。

報告指當日造口附近堵塞 喉管移位

麥明山續稱，8月4日當日，事主因造口附近位置有堵塞，致呼吸不順，喉管有移出的情况，其後出現心臟停頓，醫護人員遂急救，他們欲使用喉管為事主提供氧氣入肺，接駁數次才成功。事主其後恢復心跳，留醫深切治療部，一直昏迷，至25日宣布死亡。

時任屯門醫院深切治療部副顧問醫生何振銘引述其報告稱，醫護為事主急救時，因無法在其口部放入喉管，需透過造口放入喉管提供氧氣。事主其後於深切治療部留醫，發現其支氣管有血漬。何解釋應是分泌物液體，可能是發炎、創傷或感染形成，而非手術所致。留醫期間，事主出現肌肉痙攣、腦水腫、腦信號微弱等，反映其中樞神經受損。醫生曾與家屬會面，指事主情况不樂觀，腦部復元不理想，家屬亦同意若事主心臟再次停頓，不會急救。

當日換喉醫生無記尺寸固定方法

曾巡房看過事主的屯門醫院外科顧問醫生潘大麟稱，一名副顧問醫生7月31日曾協助事主換喉，8月3日有醫生看過事主，指事主的痰少了；盧承浩醫生則於8月4日早上為事主換喉。盧醫生未有記錄喉管尺寸、固定方法等，他作供期間，何官問為何沒記錄，他稱「都冇特別原因」。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 912/18】