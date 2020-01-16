大灣區GBA時政一周：調查：企業擴張業務 料近半選灣區

是次調查於去年11月24日至12月12日期間所做，共收到210份來自內地的澳洲會計師公會會員回覆，受訪比例最高行業來自金融保險業（27%）、會計師事務所（12%）、高新科技與電子商務（9%）；從企業類型來看，44%受訪者來自跨國企業，29%來自民企；從企業規模來看，45%受訪者來自在華員工超過1000人或以上的大型企業。

稱控疫有效 看好中國經濟復蘇

調查結果顯示，69%受訪者預計今年中國GDP將有5%或以上增長，三成受訪者預計GDP增幅有機會達到5%至5.4%，23%受訪者預計增幅將達5.5%至5.9%，認為有6%以上增輻的也有16%（圖2）。澳洲會計師公會稱，這表明大多數財務、會計和金融專業人士認為，今年中國經濟將繼續復蘇，增長將保持在合理水平。

至於為什麼會對今年中國經濟看法積極，過半數受訪者主要認為與中國有效控制疫情有關，而全球經濟復蘇，以及推動新基建和改造提升傳統產業舉措，也是推動中國經濟增長的最主要因素（圖3）。反過來而言，對於中國經濟增長最主要挑戰，六成受訪者認為來自全球經濟不確定性，至於疫情反覆及國際貿易壁壘，也是可能會令中國經濟帶來下行風險的主要因素，比例分別為47%及46%（圖4）。

澳洲會計師公會華南區委員會副會長王舜宜表示，全球經濟的不確定風險上行，疫情的反覆，加之潛在的國際貿易壁壘等一系列主要挑戰，仍將為許多企業，特別是面臨成本壓力的小微企業帶來不利影響，不過內地政府近期一系列針對中小企的精準紓困措施十分及時，例如加強普惠小微企業貸款支持及一系列減稅降費舉措等，有利於減輕中小企的財政負擔，降低融資成本。

在對中國經濟有信心之下，有85%受訪者相信所在公司未來3年會擴張業務，而在不同地區之中，最多受訪者認為公司會選擇將業務擴展至大灣區，比例達47%。澳洲會計師公會認為，這結果可見大灣區的市場規模、龐大的人才庫和強大的創新科技生態圈，對尋求增長機會的企業極具吸引力。

人才聚集政策支持 灣區市場機遇多

王舜宜指出，去年在一系列政策和跨境理財通落地等利好推動下，大灣區內產業合作和優勢互補增強，各類資源要素的流動亦愈發便捷高效。展望未來，包括旅遊島、主題公園等景點資源優勢，人才聚集、新購物中心等消費升級需求，以及在醫療、金融產品、電子商務等方面的政策支持，都使得大灣區擁有巨大市場機遇。

她建議企業制定針對大灣區消費者個性化特徵和需求的中長期計劃，提升產品功能，提供創新服務，把握稅收政策優惠，借助人才優勢探索和發展新技術、新產業、新業態、新模式，為推動企業在大灣區內長期和創新的發展做好整體戰略佈局。