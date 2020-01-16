大灣區GBA時政一周：美制裁華為拖累 龍崗經濟負增長

天河區GDP破6000億 廣州之首

另外，去年前海擴容後所覆蓋的寶安區，其GDP按年增11.3%，是2014年以來首次雙位數增長，且去年新增經濟總量574.95億元，超出之前3年增量的總和。至於曾經帶領深圳經濟的羅湖區，去年GDP僅2571.67億元，排全市第6。

另外，廣州市11區亦公布去年成績，天河區以GDP總量6012.2億元續為全市之首；其次分別是黃埔區的4158.37億元，以及越秀區的3629.48億元，三區繼續穩居全市前三位。

與2020年相比，去年廣州11區GDP總量排名，除了增城區以1266.66億元反超荔灣區的1209.79億元，從第10名升至第9名外，其餘排名並無變化。增速方面，增城區亦以10.8%高踞全市第一，南沙區和海珠區分別以9.6%及9.3%居第二、三位。

在今年經濟增長預期方面，正發力建設的南沙區最為進取，定下10%以上的增長目標，大幅高於廣州市預期增長5.5%的目標；積極發展人工智能的黃埔區，預期增速亦有7%。

跨境電商綜合試驗區覆蓋全粵

國務院日前同意在韶關、汕尾、河源、陽江、清遠、潮州、揭陽、雲浮等27個城市和地區設立跨境電子商務綜合試驗區。至此，廣東省21個地級以上城市都獲批設立跨境電商試驗區，實現全省覆蓋，試驗區總數也位居全國第一。

所謂跨境電商綜合試驗區，是通過制度、管理及服務創新，實現跨境電子商務自由化、便利化、規範化發展的綜合改革試驗區。其要在跨境電商的交易、支付、物流、通關、退稅、結匯等環節的技術標準、業務流程、監管模式和信息化建設等方面先行先試。去年，廣東省的跨境電商進出口額達3310億元人民幣。

在實現試驗區全省全覆蓋的基礎上，今年廣東還將啟動大灣區全球貿易數字化領航區建設，並爭取成為「國家跨境電商示範省份」。根據規劃，到2025年廣東還將爭取建設20個產業集群加跨境電商的試點，培育100個年交易額億元以上的跨境電商賣家，培育100個年銷售額億元以上的跨境電商自主品牌。

中國國際經濟交流中心宏觀經濟研究部財政金融處副處長郭迎鋒認為，廣東可以利用大灣區優勢，進一步推動在國內國外兩個市場間的良性互動，在國內外市場銷售互補。復旦大學經濟學院教授李志遠則表示，在疫情下，跨境電商對提升廣東外貿發展水平、保持外貿穩定和經濟持續增長有重要意義。

廣東推外商投資權益保護例

廣東省人大常委會日前表決通過《廣東省外商投資權益保護條例》，將於3月1日起正式實施，這是全國首個地方版的外商投資權益保護條例。條例明確要為外商營造穩定、透明、可預期和公平競爭的市場環境，包括享受出入境、停居留、政府資源共享等措施。

順德成全國首個萬億工業強區

佛山市順德區去年工業總產值達到1.14萬億元（人民幣，下同），成為全國首個工業超萬億規模的市轄區。

據順德發布的數據，該區去年工業總產值1.14萬億元，其中規模以上工業總產值9692.68億元，按年增長10.5%。順德全區工業用地僅111平方公里，換言之該區去年平均每平方公里的工業用地產出值達102億元。