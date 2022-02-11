院舍規例擬修 增人均面積護士當值時間

擬今年交立會 分階段實施

勞福局向立法會提交文件稱，截至去年底，全港持牌安老院及殘疾人士院舍有1128間，宿位9.14萬個，住客7.68萬人。政府稱檢視現行法例後，建議修例以提升安老院舍及殘疾人士院舍質素。

文件建議提高安老院和殘疾人士院舍的住客最低人均樓面面積，以高度照顧院舍為例，現時人均面積為6.5平方米，需提高至9.5平方米；中度和低度照顧院舍則要提高至人均8平方米。

文件亦建議增加最低人手規定，以高度照顧院舍為例，每60名住客對1名護士或每30名住客對1名保健員的比例不變，但每日當值時間會由現時11小時增至13小時（見表）。

續牌須指明負責人 增無牌罰則

政府亦建議加強對院舍營辦人問責，日後院舍申請新牌照或續牌時，須指明一名「負責人」；引入院舍主管註冊制度等。為加強阻嚇力，無牌營辦院舍最高罰款會由10萬元提高至100萬元，院舍營辦人若違反有關人手等規定，最高罰款由2.5萬元增加至5萬元。

業界料小院舍結業 供求更失衡

安老服務協會主席陳志育認為，條例自1990年代以來未曾修改，認為應與時並進，例如提升人均面積，但他稱本港人口老化，近年對安老服務需求大增，業界人手嚴重短缺，預料通過修例後會淘弱留強，預料規模較小的安老院舍會結業，令供求失衡更嚴重，認為政府應協助業界做好人力資源配套，吸引新人入行。