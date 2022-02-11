會計界促派5000元消費券

料21/22年度盈餘逾500億

截至去年12月底，政府財政儲備為9779億元。林智遠表示上述建議中，消費券開支最多，粗略估計涉及300至400億元，相信政府盈餘足以應付。對於應該派發消費券或現金，他稱不反對派錢，但認為消費券可帶來較多外部收益。稅務學會會長吳錦華亦表示，派發消費券的開支不是「用完就無」，可促進經濟活動，帶來經濟收益和稅收。

華人會計師公會會長鄔晉昇指出，會計界近年積極開拓內地市場，大受封關影響，因此對通關的訴求大。他稱部分會計師需前往內地花14日隔離，工作一段時間後再返港。會計專業發展基金主席周嘉亮亦表示，不少內地客戶未能來港，亦影響會計師工作。

自由黨批發及零售界議員邵家輝認為，同時與內地和國際通關存在矛盾，現時政府政策兩面也做不到。他強調應爭取先與內地通關，特別不少港人在內地營商，日後再與全球通關。