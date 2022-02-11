律政司上訴 被告出獄即押上庭

即日施加保釋條件

5名被告為17歲男學生、學生李安翹（19歲）、浸大持續教育學院幼兒教育學生蘇雅賢（23歲）、學生謝兆雄（24歲）及結他導師陳樂燊（28歲），5人被裁定暴動罪名不成立。

身處在非法集結時使用蒙面物品罪方面，李安翹審前認罪，被判處240小時社會服務令。其餘4名被告不認罪受審，被裁定罪成，17歲男學生獲判入更生中心，3名成年被告蘇雅賢、謝兆雄及陳樂燊則判囚10周。

3人昨日刑滿出獄即遭押解上庭，蘇雅賢及謝兆雄分別獲准以1000元保釋外出，陳樂燊則須交出2000元；3人不得離港，並須交出所有旅遊證件、居於報稱地址、每兩周到警署報到。李安翹早前亦已被帶上法庭，以類似條件獲准保釋外出，據悉17歲男學生服刑完畢後將被帶上法庭。

於8．1灣仔暴動案中被裁定表面證供不成立的「陣地社工」陳虹秀，連同7名暴動罪脫的被告，去年亦遭律政司以案件呈述方式提上訴，同樣被帶到法庭施加保釋條件。

【案件編號：CACC 4/22】

（反修例風暴）