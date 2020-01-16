私隱署發350起底移除令 刑事化4個月 涉12網上平台1700個信息

涉公職紀律部隊人員資料

私隱專員公署回覆查詢表示，12個網上平台包括網站和社交平台，涉及的「起底」信息大量與公職人員、紀律部隊人員及其家人有關，披露的個人資料包括當事人或家人的姓名、身分證號碼、職業、電話號碼及住址等。

專員鍾麗玲表示，修例後公署接獲有關「起底」的投訴增加超過7倍，過去4個月收到逾200宗投訴，單在1月便有70宗。公署去年12月首次就「起底」行為拘捕一名男子，現正諮詢律政司意見，若證據足夠會起訴。

研究「被遺忘權」

賦權市民要求移除負面信息

鍾麗玲又稱，公署正研究「被遺忘權」，即容許市民有權要求移除有關自己的負面信息，考慮海外經驗和其他因素後會向政府提出建議。

曾國衞：普選不變 惟中央主導

另外，新思維立法會議員狄志遠在會上關注政府有否具體措施和時間表推動政改。他稱國務院發表《一國兩制下香港的民主發展》白皮書，反映中央同意香港邁向雙普選，認為政府按《基本法》有責任完成相關憲制責任。政制及內地事務局長曾國衞回應時重申，雙普選目標不變，惟政制發展由中央主導，香港要透過落實「愛國者治港」和「完善選舉制度」，營造有利環境和條件實現普選。

選委會界別議員謝偉俊對曾國衞稱香港角色被動的回應「不收貨」，認為政府應爭取推進各項與民主相關工作。曾國衞解釋稱，本港選舉制度需時「撥亂反正」再發展，強調政府並非什麼也不做、「坐着等中央」。

就目前區議會大量議席懸空，曾國衞稱要待下屆政府全面檢視區議會等地區行政架構，以及相關選舉安排，現階段不能交代具體檢討時間。至於法定機構公職人員宣誓安排，他說很快會向立法會交代。