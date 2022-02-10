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2022年2月10日星期四
港聞二
拒捕重置手機罪成 方仲賢勢囚 難確定用途 藏雷射筆罪脫
男生藏雷射筆上訴駁回 准保釋面試港大法學院
在囚者染疫 被告列接觸者 上環暴動案押後判刑
初選案律師阻差罪成 官：存心為難警方
聶德權：公務員晉升、過試用 須完成國安法培訓
涉賭外圍32萬 28歲警遭廉署起訴
27歲警墮樓留醫ICU 檢遺書
七旬翁捱撞命危 七人車司機被捕
兄被勸打針舞刀 與弟母同傷 涉藏武器被捕 警檢18厘米鎅刀
新巴城巴勞資會晤 資方未承諾不裁員
黑幫新年飯局遇警查 29人犯聚共罰款14萬
英專家批消防「戰術差劣」充斥精英主義
中四生體育課猝死 母索償校方
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【Emily】陳家強生日前搶閘飛髮
【Emily】獲捐生菜 民記派200戶長者
【Emily】立會下周大會首次用Zoom
【Emily】每人1架 冬奧3港將獲九巴命名權
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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