英專家批消防「戰術差劣」充斥精英主義

指不宜進攻式救火 易陷「不必要危險」

身在英國的消防程序及滅火專家Richard Hagger昨透過視像系統作供。他在專家報告指出，消防處採取「進攻式」救火屬致命缺陷。根據證供，迷你倉起火首日（2016年6月21日）消防一度實行「進攻式」救火，張耀升遇事後，改以「防禦式」在火場外圍射水；至起火第三日，處方改回進攻式，另一事主許志傑被派入火場爆破倉門。

Hagger表示，進攻式不適用於涉事迷你倉，消防員在滿佈雜物的環境追逐火源，容易置身「不必要的危險」。對於張耀升深入火場時，出入口設置鼓風機，Hagger表示鼓風機只能吹走小量濃煙，質疑指揮官沒妥善考慮通風路線。他強調，指揮官安排技術支援組及煙火特遣隊組成聯合煙帽隊，是指揮差劣的戰術，因為煙火特遣隊已工作一段時間，難免在疲累下犯錯；如有資深消防員做錯決定，資淺的同袍不敢反抗，潛在風險更大。比起英國消防員在火場工作4至4.5小時就要退下火線，他認為香港消防員的休息時間明顯不足。

稱休息明顯不足 煙火隊有疲態增風險

Hagger提到，有消防員涉違反既定程序，錯過及早救回張耀升的機會，例如入口指揮官霍永鴻沒檢查張的衛士個人防護監察儀器，尋回張的搜救隊亦沒有以對講機與指揮官溝通，耽誤救援。至於另一事主許志傑，Hagger表示許的上司曾呼叫對講機向指揮官查詢接更安排，卻不獲回應，突顯消防員和指揮官的溝通失效。他說，許出事前已有人殉職，指揮官理應改變戰術，以免消防員繼續冒險。

法醫確診新冠無法出庭

總括而言，Hagger認為張許二人出事的過程存在「致命的缺陷」，包括救火策略錯誤、搜救混亂及溝通困難。他提及多名消防員因熱衰竭送院，但部分人沒向上司反映火場的艱苦環境，反映消防員有「大男人氣概」和自滿情緒；另有部分隊伍由各自的入口指揮官指派工作，顯示消防處充斥精英主義。

庭上另透露，法醫藍偉文原定本周作供，他因確診感染新冠病毒留院，無法出庭。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）