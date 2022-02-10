新巴城巴勞資會晤 資方未承諾不裁員

勞方：資方冀員工多放無薪假

兩工會發聲明指出，管理層一直表示虧損，向員工「開刀」，「令到員工已經望不到任何前景」，提到公司若裁員或減薪，將有行動回應。新世界第一巴士公司職工會理事長林錦標說，從新聞知悉城巴新巴總經理（營運）馬詹唯透露，如未獲政府補貼支援，不排除裁員等節流方案。

城巴有限公司職工會理事長林乃華稱，勞資雙方昨午開會，歷時約一小時，資方代表在會上強調沒說過裁員，亦沒具體計劃，只提及將以不同措施節流，並盼員工多取一些無薪假，未有承諾不裁員。林稱早前疫情好轉，公司有多給加班費，而無薪假非新措施，過往疫情爆發時，公司亦表明希望職員申放無薪假，當時大部分同事亦十分配合。他說不擔心公司的財政狀况，同時希望政府盡量幫助巴士公司，以保障前線職員。

新巴城巴回應稱，近日乘客量與去年11月相比暴跌逾四成，預計本月虧損逾6000萬元，而作為公共交通營辦商，必須繼續提供服務，重申若缺少政府的直接財政援助，未能排除其他可能性。

九巴稱不減薪炒人 若強檢缺勤照出糧

九巴則表示，自第五波疫情爆發以來，客量及收入急跌四成，預料本月收入較去年同期少2億元，但強調會繼續不裁員、不減薪，不會強迫員工放無薪假，亦會繼續招聘車長，若前線員工被圍封強檢而無法執勤，會如常支薪。