聶德權：公務員晉升、過試用 須完成國安法培訓

聶德權表示，選拔公務員晉升視乎他們的素質，不需通過考試，但須完成有關國安法等培訓。他又強調，高級公務員服務一段時間後，已十分清楚他們的心態及對憲制的認識。

議員倡考習思想 聶：培訓已有

選委會界別議員陳曼琪質疑，目前招聘測試沒考核「憲法秩序」，認為憲法認識對司法機構和法援署等部門公務員尤其重要。聶德權同意公務員對憲法的認識重要，會加強培訓工作，但招聘考核主要針對《基本法》和《港區國安法》。

陳曼琪又問，考核內容會否加入「中國特色社會主義法治理論」和「習近平法治思想」法治思想等內容，聶德權未正面回應，僅表示「我們的培訓內容全部都有你剛才講啲嘢」。

稱公務員國籍政策沒變

陳曼琪亦關注，如何處理高級或首長級公務員持外國國籍或英國國民（海外）護照（BNO），以及在外國擁有相當資產，致可能引起利益衝突和愛國忠誠的情况。聶德權回應稱，現時政府就公務員國籍的政策沒有改變。

另外，聶德權表示當局正檢視首長級公務員的選拔聘任機制，將物色合適職位，研究擴大可升任該等職位的職系及職級，並以試行方式內部或公開招聘，包括以合約形式聘任有關首長級人員。