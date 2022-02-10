初選案律師阻差罪成 官：存心為難警方

求情稱只兩分鐘 官：此類多囚

被告丘律邦（34歲）為伍展邦律師樓的事務律師。辯方求情稱，阻撓時間僅持續約兩分鐘，沒涉及身體接觸或武力，定罪對被告帶來很大教訓，冀判處罰款或非監禁式刑罰。裁判官鄭念慈明言不會罰款處理，更警告此類案件一般判監，未必跟從報告判刑。

警4截查 被告拒出示文件

鄭官裁決時稱，警長黃偉傑曾4次截查被告，惟被告自稱是辯方律師，並說警方無權設立封鎖區及要求他出示身分證明，他繼續前行並兩度報警求助。鄭官指出，警長證供簡單直接，裁定他為證實可靠證人；且該案有多位知名人士，多名市民排隊旁聽，認為警方設立封鎖區管制人流是合情合理。

鄭官續稱，被告穿西裝、手持文件，但不能單憑衣著外形肯定身分，警長的職責是確定被告身分才放行，裁定他是正當執行職務。

鄭官稱，被告一開始便指控警方無權設限制區，但從沒查詢警方為何設立，或提供其他合理解釋為何未能出示文件，並拒絕接納被告的合理辯解，裁定他罪成。

礙執業否 律師會：既定程序查

至於被告的定罪會否影響執業資格，律師會回覆查詢稱，非常重視會員操守，會按既定程序處理或調查，不會評論個別律師。

【案件編號：WKCC 2907/21】