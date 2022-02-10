男生藏雷射筆上訴駁回 准保釋面試港大法學院

上訴人代號CC（案發時16歲），早前已在勞教中心服刑6周，及後獲准保釋等候上訴。上訴方就刑期上訴的陳辭指出，上訴人成績名列前茅，下周獲港大法律學院邀請參加網上面試，認為即時拘禁式刑罰會影響其學業，望法庭考慮上訴人的更生。

律政司一方指出，早在上訴人被截停前彌敦道已有人堵路，上訴人一身黑色裝束，背包內有示威者常見裝備，加上被搜出的雷射筆可用作攻擊性武器，控罪嚴重，須判阻嚇刑罰。

官：特殊情况 珍惜機會

黃官認為，上訴人的定罪上訴已駁回，從法理上有眾多不應批出保釋的理由，但關注懲教署能否安排視像系統會面。律政司一方稱，懲教署只可安排他到警署面試。

黃官經考慮後批出保釋，強調為情况特殊才會通融，下令上訴人交出5萬元現金，3名老師須各自交出3萬元人事擔保，另不得離港，須交出所有旅遊證件、居於報稱地址、每天到警署報到及守宵禁令，黃官再三提醒上訴人須遵守保釋條件，着他「珍惜呢個機會」。

【案件編號：HCMA 195/21】

（反修例風暴）