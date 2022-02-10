拒捕重置手機罪成 方仲賢勢囚 難確定用途 藏雷射筆罪脫

官：妨司法嚴重 不考慮社服

方仲賢（23歲）開庭前擁抱母親後步進被告欄，聞裁決時表現平靜。辯方一度要求索取社會服務令報告，法官游德康明言妨礙司法公正控罪嚴重，不會考慮社服令，方亦須還押候判。散庭時方母雙眼通紅，以紙巾拭淚，有旁聽者高呼「照顧自己、保重呀」等。

3項原有控罪指稱，方仲賢2019年8月6日在深水埗鴨寮街和桂林街一帶，管有10個能發出雷射光束的裝置，以及在同日同地抗拒正當執行職務的警署警長52338林發建；他另涉於偵緝警員8702黃漢鋒檢取其手機為證物前把手機重新設置，傾向並意圖妨礙司法公正。

料雷射筆擾警 無電池難斷言

游官在裁決時稱，方仲賢並非任何觀星學會的會員，家中沒相關書籍，涉案雷射筆不適用於觀星，不相信他管有雷射筆作觀星用途，認為最有可能的推論，是他擬分發雷射筆後用作破壞警方攝錄鏡頭的感光組件，或擾亂警員心神、挑釁警員，而罔顧雷射筆可能傷害警員的眼睛及皮膚。惟他並非在示威現場或附近管有雷射筆，筆內及被告家中亦沒有雷射筆電池，難以定奪他會如何使用雷射筆，裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪脫。

見警截查逃跑 可見知警身分

至於拒捕一罪，游官認為方管有10支雷射筆，警方有合理懷疑截查他，亦接納警方曾表明警員身分。方在便利店外停駐多時，在警員截查下突然逃跑，可見他得知警員身分，並知悉管有的雷射筆可能違法，故立即逃跑，而他多次要求警員出示委任證，「純粹刁難警員」及意圖「混淆視聽」，裁定該罪罪成。

被捕冷靜 顯行動深思熟慮

另外，游官信納警員曾在救護車表示會檢取方的手機，證據亦顯示警員、救護人員或方的親友未曾接觸其手機，故該手機是於8月6日晚上8時35分在被告控制下重設。

游官又稱，方購買共10支雷射筆，不可能是自用，其手機裏可能有他與他人通訊，分發雷射筆的資料，故重設手機必定會阻撓調查；而方接受高等教育，有足夠能力推測警方的調查方向，他在被捕時表現得比警員還冷靜，亦與警員針鋒相對，「懂得利用巿民對警方的負面感覺保護自己」，可見他預見自己會被捕，行動經深思熟慮，其後重設手機是意圖阻撓警方調查及相關司法程序，裁定妨礙司法公正罪成。

【案件編號：DCCC 1119/20】

明報記者

（反修例風暴）

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