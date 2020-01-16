大灣區GBA新聞：穗地鐵接管城軌 灣區邁一卡通行

明報記者 林迎

根據廣州市規劃和自然資源局《2020年廣州市交通發展年報》，廣佛之間每日有176.3萬人次跨市出行，深莞之間120.8萬，廣莞46.1萬，廣深則為19.1萬。以此推算，珠三角9市之間每日有500萬以上的「候鳥」通勤族。對他們來說，地鐵網點方便，但站站停；火車速度快，但站距遠、票價貴、買票不方便。

在內地，地鐵和火車從規劃、接駁到服務均各自為政。火車由「鐵老大」建造和經營，除了鐵道部（現中國鐵路集團）「獨資」，亦會與各省政府合作；地鐵由市政府投資和管理，跨市線路則由城市合營，如廣佛地鐵就由廣州和佛山市合資。

過去，珠三角城際鐵路由廣東珠三角城際軌道交通有限責任公司運營，該公司2010年成立，由廣東省與鐵道部下屬的廣鐵集團各出資50%。當年，時任鐵道部長劉志軍與時任廣東省長朱小丹會談，確立珠三角城際技術標準和營運模式由鐵道部制定，以省部合作模式建設的佛肇、莞惠和穗莞深城際也於2016至2019年相繼開通。

城軌車站遠離市中心 不利通勤族

既然行鐵路模式，乘客就需要提前查看時刻表、提前買票、搭指定班次，通過安檢、實名驗證、開車前3至5分鐘停止檢票，但是，城際鐵路停站沒有規律，有些長途車站站停，有些卻隨機飛站；每逢春運，珠三角城際動車組會抽調支援長途線路，令本地服務水準下降。以上種種都令乘客滿意度大打折扣，因此佛肇、莞惠和穗莞深這幾條線路開通至今，客流量都不算太高。

此外，《南方日報》曾引述廣東省城鄉規劃設計研究院總工程師馬向明表示，部分城際線路客流少，主因一些車站遠離市中心，「本應點對點的體驗，事實上是『邊到邊』，從城市邊緣到另一城市邊緣。乘客時間損耗很大，城市內部交通銜接也不便利」。

便利本是500萬「候鳥」最強烈的呼聲：隨到隨走、月台候車；長途客盼有「直達車」，短途客望加密班次，如能簡化安檢、降低票價、改善接駁就更理想。這一切全都指向同一個目標——城際鐵路「地鐵化」（內地稱「公交化」）。

要推動鐵道部這個龐然大物改革談何容易？自劉志軍落馬後，由鐵道部改組而成的中國鐵路集團債務纍纍，過去「大躍進」發展模式開始收縮，讓「省部合作」中的「省」一方有了機會。2018年，廣東省決定委託廣州地鐵集團承接珠三角城際鐵路運營，與廣鐵集團展開股權置換談判，踏出「自主經營」改革的實質步伐。2019年公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出「推進大灣區城際客運公交化運營，推廣『一票式』聯程和『一卡通』服務」，更是為廣東省「撐腰」的重要力量。

談判艱難 未完全接管

《中國經營報》引述接近廣東省政府消息透露，廣鐵集團退出珠三角城際公司的談判過程非常艱難，各方利益博弈激烈，在省政府努力下雙方最終簽訂大部分管理權移交協議。廣州地鐵集團董事長丁建隆今年1月證實此事，但稱股權置換等工作需要時間，全面接管預計數月後才能完成，但是最賺錢的兩條路線廣深和廣珠城際還保留在廣鐵集團手中。

廣州地鐵是內地為數不多保持盈利的地鐵公司之一，其盈利模式與港鐵類似，除票務外還從事地產開發、商舖出租及廣告業務。由廣州地鐵營運的首條鐵路，是首條廣東省「獨資」的廣清（廣州-清遠）城際，2020年開通時採用月台候車、快慢車相間、交通卡入閘的「地鐵化」模式。由於廣東省新式交通卡「嶺南通」已全省通用，如可用於城際鐵路，將實現和地鐵「一張票」。

與此同時，2021年11月，廣東省交通廳宣布《廣東省城際鐵路設計細則》通過專家評審，意味鐵道部制定的舊標準不再適用，新的月台、軌道、列車等都將按照城際與地鐵「一張網」的目標建造，例如使用同款車廂，調配運力更加靈活。

目前廣州地鐵實際接管的還有珠機城際（拱北至橫琴）、佛肇（肇慶至佛山西）、莞惠（小金口至道滘）、穗莞深（深圳機場至新塘），以及新白廣（廣州北站至白雲機場）城際，並同時負責新建13條地鐵線共314.5公里、7條珠三角城際鐵路共239公里，並統籌負責33個國鐵、城際、綜合交通樞紐和市政道路項目投資建設。此外，廣州地鐵每日處理900萬甚至高峰期過1000萬的客流，廣東省城鄉規劃設計研究院總工程師馬向明認為，廣州地鐵可以運用客流大數據和豐富的管理經驗，提升城際旅客的乘搭體驗。

粵人大倡建半小時地鐵圈

上月召開的廣東省人大會議上，身兼廣東省人大代表的廣州地鐵董事長丁建隆再次提到大灣區「一網一票一串城」的目標，建議廣東省支持廣州加快推動幹線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通4網融合，建設以廣州為中心的半小時地鐵圈。

根據《廣東省綜合交通運輸體系「十四五」發展規劃》，到2025年，廣東省鐵路營運里程將由4888公里增至6500公里，地鐵則由979公里增至1700公里，屆時軌道交通總里程將超過東京灣區。只要再衝破鐵路壟斷的藩籬，做到一張票串連一眾城，以後港人在大灣區或將體驗到媲美甚至超越東京的軌道交通。