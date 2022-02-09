涉串謀殺友 補習教師稱曾構思殺司長劇本

兩名被告依次為無業蘇緯軒（現年20歲）及補習教師蘇翰韜（現年31歲），同被控於2018年11月至12月，與翟詠詩一同串謀謀殺林靖峰。兩人另被控於2018年3月至2019年1月，與翟串謀無牌管有槍、滅聲器和彈藥。翟早前承認兩項無牌管有槍械或彈藥罪，以特赦證人身分出庭作供。

開fb專頁論政 曾為梁天琦助選

蘇翰韜自辯稱，他修讀城大數碼媒體廣播課程，2014年畢業，翌年在facebook開設「我係五毛 我係鬼」專頁發表政見，認識梁天琦及前香港民族黨召集人陳浩天等人，曾替梁天琦助選，亦曾發表網絡小說《逃出香港園》。他說深信將來香港示威者需更多裝備保護自己，故開始透過專頁售賣裝備，因而認識野戰愛好者翟詠詩。對於翟早前供稱二人曾發生性關係，他否認。

蘇翰韜稱，首被告蘇緯軒於2018年5月將背包及長槍袋交給他，他於10月打開背包才發現內有數支氣槍及玩具滅聲器等，及至同年12月30日，翟相約他到廢棄學校試裝備，翟開槍打向一塊木方，他當下才發現為真槍，遂將彈匣卸下以免走火，再將槍交還給翟。

拒事主生意要求遭怪責 稱無恨意

他又稱，與事主林靖峰2017年因買野戰用品相識，後來合作做生意，惟林在2018年11月要求他墊支7萬元從美國購入油壓破門裝備引入內地，他拒絕後遭林不斷怪責，他雖感煩厭，但對林無恨意，更無指使翟殺害林。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 331/20】