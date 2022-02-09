22國關注港傳媒遭打壓 外交公署斥干預

【明報專訊】美國、英國、德國等22國以媒體自由聯盟（Media Freedom Coalition）成員國名義發表聯署聲明，引述本港兩間網媒「立場新聞」及「眾新聞」分別被搜查和結業，深切關注香港本地獨立傳媒遭打壓，促請香港及中國內地當局尊重新聞自由。中國外交部駐港特派員公署批評聯盟詆譭香港新聞自由及公然干預特區法治，「充分暴露其唯恐香港不亂的險惡用心」，敦促有關國家及聯盟停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。
引述兩網媒停運 法國缺席聯署
對比去年有21名聯盟成員國聯署關注《蘋果日報》案，法國並無參與今次聯署；愛爾蘭及斯洛文尼亞今年則有加入聯署。本報向法國外交部查詢，至截稿前未獲回覆。
22國在聲明中質疑，自《港區國安法》立法以來，當局一直針對及打壓香港獨立媒體，侵蝕《基本法》及《中英聯合聲明》下的權利及自由，「導致香港本地獨立的傳媒機構幾乎消失」。聲明稱當局打壓人權、言論自由及資訊流通，進一步打擊對香港國際聲譽的信心。
公署：新聞自由不得作損國安擋箭牌
外交部駐港公署發言人發聲明，對聯盟的聲明表示強烈不滿及堅決反對。發言人說，香港是法治社會，任何人不得將新聞自由作為從事反中亂港勾當、破壞國家安全和社會穩定的擋箭牌，並指美國近年有過百名記者被捕或拘留，質疑有何資格「對中國香港指手畫腳、大放厥詞」。
相關字詞﹕外交部駐港特派員公署 媒體自由聯盟 五眼聯盟 國安法