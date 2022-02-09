22國關注港傳媒遭打壓 外交公署斥干預

引述兩網媒停運 法國缺席聯署

對比去年有21名聯盟成員國聯署關注《蘋果日報》案，法國並無參與今次聯署；愛爾蘭及斯洛文尼亞今年則有加入聯署。本報向法國外交部查詢，至截稿前未獲回覆。

22國在聲明中質疑，自《港區國安法》立法以來，當局一直針對及打壓香港獨立媒體，侵蝕《基本法》及《中英聯合聲明》下的權利及自由，「導致香港本地獨立的傳媒機構幾乎消失」。聲明稱當局打壓人權、言論自由及資訊流通，進一步打擊對香港國際聲譽的信心。

公署：新聞自由不得作損國安擋箭牌

外交部駐港公署發言人發聲明，對聯盟的聲明表示強烈不滿及堅決反對。發言人說，香港是法治社會，任何人不得將新聞自由作為從事反中亂港勾當、破壞國家安全和社會穩定的擋箭牌，並指美國近年有過百名記者被捕或拘留，質疑有何資格「對中國香港指手畫腳、大放厥詞」。