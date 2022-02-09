fb貼刀相 前區議員刑恐囚5周

辯方求情冀判社服令

官指案情嚴重無悔意

施官甫開庭即表示傾向判處被告監禁。辯方進一步求情稱，被告何惠彬（32歲）就本案致歉，望法庭判處社會服務令。施官引述被告背景稱，他曾任教師和曾鈺成的議員助理，案發時為區議員，辭任後現職人力管理工作。

施官判刑時稱，被告當時有服務街坊的責任，區內有違法問題，應以合法方式處理，而他在公開平台發布恐嚇內容詳盡的帖文，展示刀子，案情嚴重；被告在專頁表明掃蕩聚賭街坊，反映他引以自豪。

相關報告顯示，被告說有街坊稱會用掃把對付聚賭者，被告遂以涉案帖文回應；施官認為被告未有悔意。至於辯方說被告是服務市民及希望處理問題，施官稱這僅屬量刑因素，不會考慮判處非監禁式刑罰，並認為判刑應重阻嚇多於更生，拒絕接納感化官建議，最後以監禁6周為量刑起點，因被告服務社會和初犯，酌情減刑一周，最終判囚5周。

【案件編號：TMCC 1376/21】