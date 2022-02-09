襲警上訴被駁回 美銀律師收監

官：休班警已表明身分

美籍上訴人為Samuel Phillip Bickett（37歲，圖）。法官指出，本案發生時正值社會動蕩高峰期，因休班警被認出後會被施襲，遂獲分發伸縮警棍以確保自身安全，而當時部分市民不付車資及跳閘，令港鐵站時常出現混亂，案發當日因一名男子跳閘，休班警俞樹生遂上前追截。

上訴方早前陳辭稱，一直手持警棍的休班警曾經否認是警察，上訴人出於自衛才拳打對方面部。法官在判辭中反駁，休班警當日被一名外籍男子問道「Are you PoPo？」，他起初回答「No」，但不久他再被問同一問題卻稱「Yes」，可見已表明警察身分。

法官續表示，閉路電視片段顯示上訴人其後壓在休班警身上，出拳打對方面部，若上訴人害怕警棍，大可以離開，惟他選擇踩在對方腹部上，試圖搶警棍，可見上訴人處於佔優勢位置，反之人群對休班警懷有敵意，實在難以理解為何上訴方會以自衛作抗辯理由。

指事發時美銀律師佔優勢

難理解自衛抗辯

刑期方面，法官表示以監禁4個月量刑並非過重，同意原審裁判官所指，當日在繁忙時間的港鐵站內，部分人情緒高漲及正辱罵警員，發生衝突的潛在風險不能低估，加刑兩周亦非不合理。

【案件編號：HCMA 339/21】

（反修例風暴）