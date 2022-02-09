澳媒：雙重國籍男涉初選案 被阻見領館職員

有指該被告為吳政亨，但有關消息未能核實，保安局回覆本報查詢時表示不會評論個別個案。

還押近一年 消息稱是吳政亨

本報翻查本案控罪書，除吳政亨為澳洲籍，以及岑敖輝及岑子杰未有報稱國籍外，其餘被告均為中國籍。

澳洲廣播公司引述澳洲外交暨貿易部（DFAT）發言人消息稱，一名持有澳洲及中國國籍的男子，2021年1月6日涉違反《港區國安法》被捕，控以串謀顛覆國家政權罪，該日為47名民主派被捕的日子。發言人未有透露被告姓名，並稱由於港府不承認雙重國籍，故多次拒絕領事館職員與該被告見面。澳洲政府則與被告的律師定期聯絡，並持續派人到法院旁聽聆訊。

保安局回覆查詢稱，根據《中華人民共和國國籍法》，中華人民共和國不承認中國公民具有雙重國籍。除非中國公民已申請及獲准退出中國國籍，或申報變更國籍，否則仍是中國公民。除任何特別雙邊協定外，中國公民不得因為持有外國旅遊證件而在香港特區獲領事保護。

保安局：中國公民不得獲外國領事保護

另外本案昨甫開庭時，「快必」譚得志步出囚室，隨即問及總裁判官蘇惠德的健康狀况：「佢個心臟好番未？」，又向旁聽者說「喂恭喜發財」；何桂藍一度要求見律師，並稱尚未收到法律文件。

其中8名被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟 、譚文豪、尹兆堅、郭家麒、楊岳橋於審訊開始不久後先行離庭，他們押後至2月28日再訊，並有待處理交付程序。

其餘被告則繼續處理法律爭議，包括吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、岑子杰、馮達浚、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、林卓廷、范國威、梁國雄、徐子見、劉澤鋒、鄒家成、王百羽、胡志偉、黃之鋒、譚得志；續准保釋的楊雪盈、黃碧雲、李予信亦有出席。聆訊押後至2月17日再訊。

【案件編號：WKCC813/21】

（港區國安法）