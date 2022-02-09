時昌專家證人：兩殉職消防心血管阻塞

稱張耀升在火場譫妄症發作

根據單文輝撰寫的醫療報告，事主張耀升（終年30歲）遇事時兩度轉身大叫，無法與同袍撤離火場，有集中力和注意力下降的徵狀，似乎是急性譫妄症（Delirium）發作。單提及，張其中一條心血管阻塞達六成，雖然心肌梗塞可能加速死亡，但張在高溫下吸入濃煙和身體燒傷，未待血管硬化已經死於肺部衰竭。

單文輝又指出，事主許志傑（終年37歲）當時不支倒地，解剖後發現有兩條心血管阻塞達七成半，可能出現致命的心律不正或心源性休克。他表示救火行動容易引起心血管負擔，「如果許隊目（許志傑）已知有冠狀動脈心臟病，他不太可能繼續參與室內救火」。

許志傑兩心血管七成半阻塞

「不太可能參與室內救火」

死因裁判官聽畢表示，心血管功能隨年紀增長而退化，惟張許二人正值壯年，不容易發現心血管閉塞問題。單文輝引述有醫學文獻指出，消防員工作壓力大，容易導致心血管收窄。他建議安排消防員每年接受較低門檻的心臟檢查，如有異常就要接受較昂貴的電腦掃描心血管造影（CTCA）。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）