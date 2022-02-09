鄧炳強：23條擬5月諮詢 研立法修殖民時代字眼

陳曼琪倡「英女王」改「習近平」

鄧炳強昨出席立法會保安事務委員會遙距會議。議員陳曼琪稱，現時刑事罪行條例充斥「英女王」、「聯合王國」和「英國屬土」等字眼，雖然《香港回歸條例》會自動轉化相關用字，但是對提高國家安全意識並不足夠，詢問局方會否有系統地更改，例如將「英女王」改成「習近平」。鄧回覆稱23條立法工作將「激活」舊有法例，研究立法修改殖民時代不合時宜的字眼。

02年曾改部分條例 未涵刑事例

回歸時通過的《香港回歸條例》指出，在任何條文中對女王陛下、王室、官方、英國政府或國務大臣等提述，須解釋為對中華人民共和國中央人民政府或其他主管機關的提述。

2002年通過的《法律適應化修改（雜項規定） 條例》則修改部分條例的殖民地字眼，惟刑事罪行條例和《官方機密條例》中的相關字眼至今未修改。

年底前23條草案交立會

鄧炳強稱，23條立法不是一件簡單的事情，過程很複雜，研究方向包括法例包含什麼元素、涵蓋哪些犯罪行為、如何運作等。局方將會參考2003年推動23條立法的情况、內地和外國的相關法律、《港區國安法》實施經驗及法庭相關裁決，制定法例應對過往發生的事情，以及未來挑戰。他預計在今屆政府任期完結前展開有關諮詢，年底前亦會將草案提交立法會審議。

鄧炳強表示，根據過往情况，仍有想危害國家安全的外部勢力利用任何機會去影響香港及國家安全，23條就是要針對國家安全、間諜及外部勢力立法，預計有人會為了自身利益而抹黑、歪曲、阻攔，令有關工作不暢順。局方將會加強宣傳，特別針對那些在港經商的外國人，向他們解釋條文、立法原意及會否影響他們。鄧炳強又同意加強在學校宣傳國家安全意識和23條立法工作，將會與教育局商討細節。

多抗疫假資訊 查有否煽動或欺詐

立法會議員田北辰表示，坊間近日充斥假資訊影響抗疫，包括有人以政府專家顧問袁國勇的截圖，誤傳佩戴電風扇能吹走病毒。鄧說，政府會適時澄清不確言論，局方會研究這些言行有否違反現行法例，包括是否具煽動意圖、欺詐成分，甚或危害國家安全。

他強調「假新聞法」未訂立，不代表無法可依，而相關法例將由民政事務局統籌，保安局會給予意見，包括將侮辱公職人員、煽動仇恨言論等納入規管。

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