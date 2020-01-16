大灣區GBA新聞：不捨舞獅失傳 「獅母」開班育幼獅 小孩自細學 冀更好傳承文化

明報記者 陳子凌

「手舉高」、「專心點」，晚上8時的李氏宗祠內，陳慧君認真地糾正眼前一班學生的打鼓動作，旁邊幾名才三四歲的小朋友嘗試舉起比他們還高的獅頭，在多次嘗試失敗後，又笑哈哈的跑到另一邊拿起較輕的小獅頭，在哥哥姐姐的鑼鼓聲中左搖右擺。

民間傳說母獅為了訓練幼獅成長，會將牠們推到狼窩。在宗祠內陳慧君雖然對學生看似嚴厲，但實際上沒有上課那種拘謹氣氛，周圍的家長們時看着子女時而話家常，弟弟妹妹邊看哥哥姐姐持鑼抱鼓咚咚鏘，自己的小手也在空氣中模仿着咚咚鏘，要說是在上堂，更似是親子活動。

武術名家之後 最初開班曾僅一學生

這是來自獵德村的獵德龍獅少年隊，也是廣州為數不多由小孩子組成的獅隊，他們都是由5歲至10來歲的孩子組成，而促成並負責訓練這群幼獅的是武術世家出身的陳慧君。陳慧君來自肇慶，外祖父是被譽「一身武藝，滿園桃李」的中國武術名家、世界功夫武術段位制十段師範級師父梁偉才；外曾祖更是北少林、洪拳傳人，陳慧君母親也是首批學舞獅的女性，可說是第一代女獅隊成員。

家聲顯赫兼自幼習武，但組建獵德少年隊的過程不像外人想像的順利。「之前已放下武術一段時間，但嫁到獵德後，每次聽到村裏舞獅鼓聲，心裏就抑制不住激動。」後來在2017年，陳慧君有機會在村內開舞獅班，結果卻大受打擊，「試過只有一個學生來，教練比學生還多」。教還是不教？雖然抱着有人肯學就教的決心，但當身邊只有一個人在舞獅，久而久之連最後一個學生也不來了。

失望歸失望，但陳慧君亦理解是因為坊間對舞獅誤解仍深。事實上，帶小朋友看舞獅沒問題，讓小朋友學舞獅就耍手擰頭，覺得只有讀書不成才會學這玩意，抱有這種心態的家長比比皆是，因此也更堅定陳慧君想扭轉這種錯誤觀念的決心。

選拔孩童參賽奪冠振聲威

2018年，天河區舉辦多年的天河獅王盃首度增設幼兒小學組別，當時已加入天河龍獅協會的陳慧君，在獵德龍獅團及獵德幼兒園的大力支持下，從幼兒園選拔小孩子組隊參賽。「時間好倉卒，又要家長配合帶小朋友來集體訓練。」陳慧君形容，剛開始時面前那班小孩子一臉「懵盛盛」，可能連什麼叫舞獅都不懂，但隨着耐心訓練，這班小孩子也開始有板有眼起來。考慮到隊員中有小女孩，陳慧君在原本剛強的舞獅中融入較柔和的舞蹈元素，也因此令表演別出風格，參賽時令人眼前一亮而奪冠，當年獵德村宗族宴上，孩子們登台表演獲掌聲連連。

打響名堂新血加入 家長對舞獅改觀

此後，第一代的獵德龍獅少年隊便從幼兒園到小學一直跟着陳慧君練習舞獅，雖然隨着一些隊員升學等原因離隊，新血也在加入，除了因為打響了名堂，更重要是家長對舞獅也在了解中改觀。陳慧君說，當家長們看到孩子學舞獅不是等於學壞，就會很自然地介紹給其他朋友。「而且見到教獅的是女性，大學畢業，也是兩兒之母，這些都能讓他們放心把孩子交給我。」陳慧君道。

旁人看着一班小孩子耍獅頭煞是可愛，陳慧君卻說「好蝦人教」，因為比起教10多歲以上的青年要更有耐心。不過從旁觀察，陳慧君教的不是獅子耍得多威風、鑼鼓敲得多有勁，而是透過訓練舞獅去讓小孩子感受到進步，從而得到滿足，並在滿足當中增添自信，從心底去愛上這項傳統。

陳慧君說：「如果要教得舒服，我大可走去教青年獅，但我更希望可以讓小孩子從細開始接觸舞獅、愛上舞獅，才能令這門技藝傳承。」身旁的8歲女孩柔柔3年前開始加入少年隊，她舞着紅獅頭，笑着說：「我最喜歡還是打鼓，節奏易記。」

柔柔的母親表示，3年前帶柔柔經過宗祠，「看着人家在練習，自己想學又不敢開口」，後來還是她把柔柔帶到陳慧君跟前。3年之後，柔柔母親說確實感覺到女兒的變化，「人變得自信，會有敢表達自己的信心」，不遠處柔柔正跟妹妹在玩耍，妹妹今年5歲，因為一直看着姊姊練獅，耳濡目染下，一夠年齡便加入少年隊，日後可以跟姊姊一起「咚鏘、咚鏘、咚咚鏘」。