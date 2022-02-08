社聯調查：合資格劏房戶逾半無申綜援職津

料家庭月入少近3200 四成不悉資訊

社聯去年6月1日至12月21日，透過57間為劏房家庭提供服務的社會服務單位，訪問1389名低收入劏房戶，每月入息均低於全港住戶入息中位數75%，逾18%受訪住戶失業，當中分別逾46%及逾58%合資格申請綜援及職津。然而，合資格申請兩項計劃受訪者中，分別逾50%及逾52%沒申請，但當中絕大部分最近半年有經濟壓力。社聯按全港劏房戶推算，料分別逾2萬及2.6萬名劏房戶合資格但沒申領綜援及職津。

合資格領綜援但沒申請的劏房戶，近四成以為自己不合資格及不清楚資訊；另近三成稱沒需要，惟當中逾八成有經濟壓力。社聯亦發現，社交愈少、居港年期愈短及教育程度愈低的劏房戶，聽過各類社會福利愈少。

社聯總主任（政策研究及倡議）黃和平說，近半劏房戶合資格領取政府福利但沒領取，認為情况嚴重，建議政府更主動發放社會福利相關資訊，例如發展辨識潛在受助人的數據庫，當住戶填報了收入、資產等資料後，系統可自動識別有關者適合申請的社會福利。而社福機構可於劏房密集的社區提供更多支援服務。