指消防遲啟Mayday 勞處主任：礙救援

許志傑送院體溫40℃ 無法以氧代謝

聯合醫院急症室醫生蕭啟文引述醫療報告稱，事主許志傑於起火第三日（2016年6月23日）晚上7時35分送抵急症室，體溫40.6度，要靠冰塊、風扇和水降溫。院方起初不知道許志傑身分，無法追查病歷，但蕭啟文認為，許志傑脈搏已停頓，醫護採用心肺復蘇法急救，無法追查病史對急救過程影響不大。

蕭啟文說，當晚為許志傑注射31劑腎上腺素及人手輸氧，許志傑始終沒回復心跳，遂於晚上9時10分停止急救，宣佈他死亡。

勞工處職業安全主任林慧貞引述處方調查報告稱，另一事主張耀升及拍檔尹建偉均配備舊款無線電對講機，不設「緊急求救掣」，亦未能與新款對講機通訊；若兩人配備新款對講機，有助及早通知火場外的同袍，加快救援。

起火首日Mayday亦曾延誤 不理想

對於尹建偉離開火場27分鐘後，才正式啟動「Mayday」程序，林慧貞說當時有大量消防員協助救援，但指揮官沒有即時執行「Mayday」，影響拯救行動。林慧貞又稱，起火首日（2016年6月21日）和起火第三日的「Mayday」信息都有延誤，不太理想。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）