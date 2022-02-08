議員質疑易淪洗錢 「名籌錢打官司實擲彈」 許正宇：正研規管眾籌

【明報專訊】多名建制派立法會議員曾要求政府加強規管眾籌活動，財經事務及庫務局長許正宇昨於立法會財經事務委員會會議回應議員提問時透露，政府正初步研究眾籌相關法例，但未有時間表或具體方向。本報向財庫局查詢檢討涵蓋範圍等問題，當局回覆查詢時着參考局長發言，沒特別補充。據悉，政府研究仍屬初步，目前未有特定立場。
屬初步 無特定立場
昨日會議原討論規管虛擬資產發牌制度，行會成員、自由黨張宇人則問及政府有否計劃規管眾籌，並質疑「（籌款給）你幫我打官司，是否真的打官司，定係畀你掟汽油彈？」另一行會成員、經民聯林健鋒也要求政府加強監管，協助銀行及金融機構處理小額捐款。許正宇回應稱「眾籌本身我哋研究緊」、「看看有無需要優化，或者提升地方」。
翻查政府擬在今個立法年度提交立法會的立法草案清單，當中並無提及規管眾籌。
麥美娟：街檔籌款都要攞牌
民建聯葛珮帆接受查詢稱，贊成政府加強規管眾籌活動，「唔可以每個人都可以眾籌」，但要處理本地法例能否處理海外眾籌平台等問題。工聯會麥美娟質疑，目前本港對非股權眾籌缺乏規管，易造成洗黑錢，也不用交稅，反問「喺街擺檔籌款都要攞牌，點解有一類（籌款）咩都唔使呢？」
政府過去多次表明洗黑錢等現行法例適用於眾籌活動。翻查資料，政府金融科技督導小組2016年報告稱對股權眾籌是否需要規管持開放態度，但對近年流行的非股權眾籌未特別着墨，如曾被警方國家安全處要求交出資料的6．12基金，以及由政經分析及流行文化創作者都適用的Patreon，均屬於此類。
律政司署理副刑事檢控專員周天行去年曾表示，眾籌平台有匿名、可能成為犯法行為溫牀等多個問題，認為要規管眾籌平台，包括引入披露關鍵資訊及設立籌款上限等。