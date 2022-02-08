議員質疑易淪洗錢 「名籌錢打官司實擲彈」 許正宇：正研規管眾籌

屬初步 無特定立場

昨日會議原討論規管虛擬資產發牌制度，行會成員、自由黨張宇人則問及政府有否計劃規管眾籌，並質疑「（籌款給）你幫我打官司，是否真的打官司，定係畀你掟汽油彈？」另一行會成員、經民聯林健鋒也要求政府加強監管，協助銀行及金融機構處理小額捐款。許正宇回應稱「眾籌本身我哋研究緊」、「看看有無需要優化，或者提升地方」。

翻查政府擬在今個立法年度提交立法會的立法草案清單，當中並無提及規管眾籌。

麥美娟：街檔籌款都要攞牌

民建聯葛珮帆接受查詢稱，贊成政府加強規管眾籌活動，「唔可以每個人都可以眾籌」，但要處理本地法例能否處理海外眾籌平台等問題。工聯會麥美娟質疑，目前本港對非股權眾籌缺乏規管，易造成洗黑錢，也不用交稅，反問「喺街擺檔籌款都要攞牌，點解有一類（籌款）咩都唔使呢？」

政府過去多次表明洗黑錢等現行法例適用於眾籌活動。翻查資料，政府金融科技督導小組2016年報告稱對股權眾籌是否需要規管持開放態度，但對近年流行的非股權眾籌未特別着墨，如曾被警方國家安全處要求交出資料的6．12基金，以及由政經分析及流行文化創作者都適用的Patreon，均屬於此類。

律政司署理副刑事檢控專員周天行去年曾表示，眾籌平台有匿名、可能成為犯法行為溫牀等多個問題，認為要規管眾籌平台，包括引入披露關鍵資訊及設立籌款上限等。