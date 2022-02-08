上學期30人退學 港大同學會書院增收新生

【明報專訊】移民潮下不少學校都有教師離職和學生退學。直資名校港大同學會書院（下稱書院）校監馮可強表示，本學年上學期約30人退學，佔全校約3%，初中生流失率較去年高，主要赴海外升學，不過亦有學生不適應，回流再次入學。目前會取錄更多中一新生及各級插班生應對。對於本港學校須推展國安教育，馮可強贊成，認為學校要積極面對，稱除個別其他國籍學生，大部分學生為中國人，「這不是國際學校，所以中國人身分、對中國文化和國民身分認同，我們肯定的」。
稱學校要積極面對國安教育
中小學要將國安教育滲入各科，並展開相關行政措施。港大同學會書院與港大同學會小學為直資「一條龍」，馮可強說，辦學團體成立了督導委員會，負責國安教育，在書院及小學成立工作小組，檢視校內推動國安教育情况，教育局亦曾派員到校，講解如何在各科融入國安元素。
鼓勵學生多問國安議題
該校辦學團體港大畢業同學會教育基金主席謝錦添形容社會出現「新變化」，「學校要義無反悔隨社會變化，令學生不要脫離」，他鼓勵學生即使對國安議題有疑問，宜加以思考和發問，「從不是別人講什麼便照單全收；例如環保如何體現國安？是值得問。我覺得（學生）要先明白，才能真正接受，否則囫圇吞棗便不是教育」。
港大同學會書院中一至中六的學費每年4萬至4.5萬元不等。馮可強表示，中學的教師及學生流失情况未算「很嚴重」，但預料會有學生流失，會比以往收多一些插班生或中一生。
馮可強續表示，以往較多中三四學生退學赴海外升學，但現時多為中一二學生，甚至有人甫開學數個月便退學移民。馮可強又稱，移民潮下全港多間學校都有職位空缺，教員「大執位」，書院亦面對教師流動。
指小一維持數千人爭
馮可強亦透露，正研究在本地課程以外，增辦國際文憑大學預科課程（IBDP）、英國課程GCSE（會考）或A-Level（高考）。
至於小學方面，謝錦添說，港大同學會小學小一入學申請每年仍維持數千人爭百多個位，強調「沒有生源不足的問題」，但不可能保證學生中小學12年不退學，「人的變動，沒法子控制」。