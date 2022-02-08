上學期30人退學 港大同學會書院增收新生

稱學校要積極面對國安教育

中小學要將國安教育滲入各科，並展開相關行政措施。港大同學會書院與港大同學會小學為直資「一條龍」，馮可強說，辦學團體成立了督導委員會，負責國安教育，在書院及小學成立工作小組，檢視校內推動國安教育情况，教育局亦曾派員到校，講解如何在各科融入國安元素。

鼓勵學生多問國安議題

該校辦學團體港大畢業同學會教育基金主席謝錦添形容社會出現「新變化」，「學校要義無反悔隨社會變化，令學生不要脫離」，他鼓勵學生即使對國安議題有疑問，宜加以思考和發問，「從不是別人講什麼便照單全收；例如環保如何體現國安？是值得問。我覺得（學生）要先明白，才能真正接受，否則囫圇吞棗便不是教育」。

港大同學會書院中一至中六的學費每年4萬至4.5萬元不等。馮可強表示，中學的教師及學生流失情况未算「很嚴重」，但預料會有學生流失，會比以往收多一些插班生或中一生。

馮可強續表示，以往較多中三四學生退學赴海外升學，但現時多為中一二學生，甚至有人甫開學數個月便退學移民。馮可強又稱，移民潮下全港多間學校都有職位空缺，教員「大執位」，書院亦面對教師流動。

指小一維持數千人爭

馮可強亦透露，正研究在本地課程以外，增辦國際文憑大學預科課程（IBDP）、英國課程GCSE（會考）或A-Level（高考）。

至於小學方面，謝錦添說，港大同學會小學小一入學申請每年仍維持數千人爭百多個位，強調「沒有生源不足的問題」，但不可能保證學生中小學12年不退學，「人的變動，沒法子控制」。