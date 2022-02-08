稱未收審計報告 城大令學生會7天內遷出

期限是否倉卒 校方未覆

城大昨回覆本報稱，校董會及城大多年前已關注學生會財務問題，對其財務管理反覆表示強烈關注；並重申根據學生發展處和學生會2020年8月簽署的協議，學生會須於去年底前向大學提交多年來積壓的經審核財務報表，惟至昨天仍未收到。至於校方須收回學生會多少處地方、原定呈交財務報表期限是否太倉卒等，均未回覆。

校方又稱，為公平分配校園空間、不同學生組織都能獲空間舉辦活動，學生事務處正全面檢討及審視現有學生活動室及設施的分配，讓所有合資格的城大學生組織共享校園空間。

城大學生會1985年成立，是獨立註冊社團。城大學生會內閣「聚流」上月底當選，2334人投票，投票率達55.4%，約95%（2223人）投信任票，該會在社交平台稱，信任票和投票率屬歷屆最高，上月27日正式上任。時任學生會臨時行政委員會署理會長邱詠琦上月24日稱，「大學對學生會過往財政狀况瞭如指掌」，被指摘「帳目混亂」實為混淆視聽。