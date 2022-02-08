不尋連任 張仁良明年離教大 帶領「正名」獲讚 學生校董：近日不承認學生會 損自治

反修例曾促政府表明「撤回」

今年及明年是多間大學校長的換屆期，教大昨宣布，校長張仁良已知會校董會，於本屆任期屆滿（即2023年8月31日）後不尋求連任，將就校長一職展開全球招聘。張仁良稱，2016年共同見證「教大」誕生，「正名」後按照「教育為本．超越教育」方針，開拓多元學科，提升教研實力，發揮教師教育獨有角色。至於張仁良未來去向、是否退休，校方未有回覆查詢。

張仁良明年做滿10年，於校長崗位歷過去社會風波，屢發表言論（見表）。2019反修例初期的7月底，他見傳媒時一度眼泛淚光，說已去信特首林鄭月娥，建議政府清楚向外界表明修例已正式「撤回」，認為應設立一個跨界別、公開對話平台探討問題。

學生：2019後很少見到校長

2020年6月，他與港大、中大、理大及嶺大的校長發聯合聲明，稱完全支持「一國兩制」，理解訂立國家安全法的必要，並珍惜《基本法》保障的言論、新聞、出版及集會自由等權利。

教大校董會學生成員楊逸銘認同校長帶領教大發展的功績、為大學爭取資源等，惟不少同學反映他不太了解學生，「有學生說2019年後都很少見過校長」，缺少交流機會。他稱，張仁良積極參與社會事務，惟他於公開發聲時很少考慮或聆聽學生聲音。上月教大決定不再承認學生會、收回會址等，本身是前會長的楊逸銘稱此舉影響學生自治、表達學生聲音的平台。

講師讚功高 動盪下學校少受衝擊

教大國際教育學系高級講師胡少偉稱，張仁良帶領大學發展，功績有目共睹，即使發生社會事件，教大亦相對受較小衝擊，大致平穩發展，能平衡各方意見。他又認為，距校長離任仍有一年半，是合適的公布時機，有較充足時間展開全球招聘及準備交棒，不覺校長或大學受特別的壓力，致有個人以外的因素決定去留。

教大校董會主席黃友嘉讚揚張仁良卓越領導，有信心教大將繼續向着目標邁進，成為香港以至區內一所兼具研究實力、教育為本的優秀大學，為教育界以至整個社會作更大貢獻。教資會主席唐家成昨感謝張仁良多年貢獻，稱他熱心推動社會創新，並帶領教大透過各項知識轉移活動，讓社會受惠。