特權法調查童樂居 葛珮帆押後下月提

葛稱羅致光游說反對引用特權法

葛珮帆接受查詢時表示，勞福局長羅致光游說議員反對，稱立法會調查會影響警方調查，有些議員未熟悉特權法程序；亦有議員表示內會時間不足，有人提出再召開福利事務委員會特別會議討論，因此她才提出押後討論特權法議案。她又表示已向局方提出，倘政府願意成立獨立調查委員會徹查，立法會便毋須用特權法，惟至今局方未應允。

鄧家彪：延期屬「較好狀態」

立法會福利事務委員會副主席、工聯會鄧家彪表示動議延期是「比較好的狀態」，工聯會未決定投票取向，但強調不排除支持動議。他稱早前就事件多個重要問題去信政府，包括當局會否成立獨立調查委員會，倘若政府一個月後沒回應，會考慮進一步跟進。經民聯陸瀚民就稱，目前事態仍在發展，黨內未決定會否支持葛珮帆的動議。

田北辰則表示不滿羅致光在上周福利委員會特別會議回應事件的表現，認同要引用特權法調查。他認為政府以公帑資助社福機構，監管有關機構並無問題，但目前監管制度形同虛設，因此需調查制度在不同情况下的監察是否到位。

狄志遠反對 倡政府設獨立調查委會

新思維狄志遠認為現階段沒必要動用特權法調查，因相關程序複雜費時。他建議政府成立獨立調查委員會，或在福利委員會下成立小組委員會，相信較有效率，惟據他了解政府目前無意作獨立調查。

狄承認，小組委員會沒權力傳召證人，但認為官員和保護兒童會高層上月底在特別會議上未有逃避問題，若調查結果不滿意方考慮動用「殺手鐧」以特權法調查。