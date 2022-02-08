警沙發底檢20厘米尖刀 弒兄案死者 被刺逾10刀

案發村屋留血漬 鄰居稱曾聞爭吵

本報記者昨早重返現場，見涉案村屋已解封，地下「大吉」地氈旁邊仍然有血漬，賀年紅燈籠亦未拆下。有鄰居向本報表示，事發時聽到二人用客家話爭吵，被捕人懷疑在犯案後，曾帶其九旬母親到附近一個空地，之後才報警；又稱死者被發現時倒臥血泊中，菲傭情緒激動呼喊大叫，驚動鄰居前來查看，終揭發命案。

64歲胞弟被捕 未見精神病紀錄

大埔警區助理指揮官（刑事）常俊傑昨晨交代案情，稱事主為68歲姓鍾男子，與95歲母親及菲傭同住。案發當日下午，菲傭與母親離開單位，傍晚6時44分返回家，發現事主倒臥大廳，並有血迹，菲傭立即報警，稱上址有人受傷。警方接報約3分鐘後再接到疑兇報案，稱有人暈倒在案發單位內。救護員趕至現場，發現事主倒臥血泊中，身上多處刀傷，遂施急救，惟於晚上9時11分宣告事主死亡。

常續稱，救護員在離案發單位約150米的空地發現疑兇，其衣物及雙手沾有鮮血，遂通知在場警員跟進；警方調查後相信他與案有關，將其拘捕。常又表示，警方在單位沙發底發現一把約長20厘米尖刀，形狀與事主傷勢脗合，相信是兇器；法醫初步檢驗發現事主身上有多於10處尖物傷勢，有傷口十分深，主要集中頸部，手及腳亦有傷，詳細死因有待解剖檢驗。

據悉，警方暫未發現疑兇有精神病背景，案件交由大埔警區重案組第一隊調查。

村民：弟常因瑣事與兄爭執

據了解，涉案兄弟平日亦不時吵架，胞弟中三輟學後沒有上班，多年來依賴家人接濟，性格孤僻，住在與涉案村屋相隔100米的簡陋寮屋內。有村民則稱胞弟音樂造詣高，曾在酒廊當伴奏，及於加拿大和台灣生活，約6至7年前回流；又稱他平日常因瑣事與胞兄爭執，例如帶母親看哪個醫生、在家中無戴口罩等。警方初步調查相信，胞弟以刀斬傷兄長後自行報案，他被捕後亦報稱嘔吐不適，送院治理。