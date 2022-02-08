反申索麗娜駁回 二三房須付訟費

稱麗娜擱置協議 延誤成員分產

二房和三房由大律師王則左及梁希賢代表，他們一方提出對麗娜的反申索後，陸官關注霍英東的遺產執行人是震寰及震宇，為何二房及三房提反申索的對象是麗娜，而非震寰及震宇。

二房及三房一方表示，根據2012年的和解協議，二房及三房成員每人可獲分配1億元，然而麗娜選擇不履行協議、退回支票，提出訴訟及要求將協議擱置，導致部分協議內容被擱置，每名成員仍未獲分配餘數為2500萬元，因此延誤是由麗娜的「不履行」所造成；又引述長房次子震寰的證人口供稱，麗娜當時入稟法庭要求全面解除有關協議，因此二房及三房才被列為被告方，捲入昂貴且耗時的官司，強調二房及三房提出反申索是要求麗娜賠償，並繼續履行2012年的協議。

官指申索對象不合適

代表麗娜的資深大律師余若海回應，麗娜非遺產執行人，二房及三房提出反申索的對象錯誤。陸官聽畢雙方陳辭後，同意麗娜一方所言，認為分配遺產的責任不在麗娜，是次反申索的對象並不合適，並駁回申請。

二房及三房原打算將申請押後至本周四（10日），惟陸官表示當天很多法庭人員毋須上班，又提到是日新型冠狀病毒確診人數逾600，情况不樂觀，決定即日處理反申索事宜。

（霍家爭產案）