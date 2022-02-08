霍家長房和解 官：可悲案件美滿結局 震宇：會努力維持和諧 成員另涉訴訟下周處理

明報記者

長房三子震宇在庭外表示，「好高興霍家長房今日得到和解，感謝法官閣下明智的感言」；又稱他們會努力維持家庭和諧，秉承父親遺志，為社會貢獻。震宇又感謝傳媒關心，並祝賀各人「新年快樂」。

霍家爭產案本於2012年達成大和解，惟長房3名子女就南沙發展項目的回購權重啟訴訟，相隔多年終開審（見表）。3宗案件的原告分別為長房三子震宇、長女麗萍及次女麗娜，被告人及公司合共28個，包括長房、二房及三房成員、家族公司霍興業堂置業有限公司等。

麗娜一方：長房已簽保密協議 二三房不反對

代表麗娜的資深大律師余若海稱，長房已簽署保密協議，二房及三房不反對長房和解，陸官遂按要求撤銷案件，另處理二房和三房的反申索事宜，與反申索無關的代表獲准先行離庭。

陸官藉此道出一番感言，表示他透過各方開案陳辭及文件，可見霍英東生前對南沙及實現中國現代化作出重大貢獻，他讚揚霍英東投資南沙的智慧、發展南沙的熱誠，但南沙項目困難重重，部分家族成員要犧牲個人利益以實現父親的「南沙夢」，他願在項目中得益的人不要忘記霍英東及後人對南沙的貢獻。

官指心平氣和是快樂人生關鍵 冀和解成典範

陸官續說，無論如何，無人欲見家庭分裂，本案備受傳媒關注，希望和解可成為社會典範，向大眾發出信息，多大的難題都能和平解決。陸官特別提到，他在審訊初時曾形容本案是「頗為可悲的案件」，但如今達成部分和解，總算是令可悲的案件擁有一個美滿結局。他又表示，心平氣和才是擁有快樂人生的關鍵條件，強調絕非仇恨。陸官再次表示恭喜，並感謝各方在這段時間的努力。

雖然3宗案件的爭議已解決，但霍氏成員之間另牽涉其他訴訟或訟費申請，下周四（17日）將開庭一併處理。

【案件編號：HCA 92、274、275/16】

（霍家爭產案）

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