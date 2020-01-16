大灣區GBA專題：9市GDP升7.9% 破10萬億 中部四城佔總量逾八成 「9+2」超韓國加拿大

第四東莞GDP破萬億 第五惠州未到一半

從經濟總量來看，深圳市去年GDP突破3萬億元，在灣區內地9市中居首，廣州市以2.8萬億元排第2，排第3的佛山市亦有1.2萬億元，至於第4位的東莞市去年不單GDP突破1萬億元，常住人口亦突破1000萬，成為繼深圳、廣州及佛山後，大灣區第四個「雙萬之城」。

不過，排在東莞之後其餘5個位於灣區東部及西部的城市，GDP總量與中部四城還是有着一定距離，排第5的惠州去年GDP為4977億元，未及東莞一半，排末位的肇慶GDP只有2650億元，差距更大，顯示大灣區的區域經濟發展還是處於不平衡狀態。

不過若從增速來看，總量落後的城市去年增速還是不錯，惠州及肇慶都有雙位數增長，中山、江門的GDP增速也與廣州、佛山及東莞不相上下；深圳及珠海的增速在9市中較低，分別只按年升6.7%及6.9%。另一方面，除了深圳之外，其餘8個城市，以惠州、江門及肇慶對今年經濟增長預測最為進取，分別定下8.5%、8%及7%的增長目標（見圖1）。

穗消費深工業第一 東西4市外貿增逾兩成

細分之下，從構成GDP的三駕馬車表現來看，深圳的規模以上工業增加值接近9500億元，明年有望突破萬億大關；佛山、廣州及東莞均超5000億元，大灣區主要工業城市實至名歸。固定資產投資方面，惠州以21.8%增速成為灣區第一，主要受惠於去年埃克森美孚惠州乙烯項目、恆力（惠州）PTA項目等一批重大項目開工建設，以及一系列政府重大基建工程動工，帶動惠州投資提速有關。

消費方面則廣州居首，去年廣州社會消費品零售總額逾萬億元，深圳以9500億元緊隨其後，東莞為4200多億元，以600多億元之差超過佛山；珠海、惠州等市消費亦有超過10%增長。

從外貿來看，四大灣區工業城市深圳、東莞、廣州及佛山去年表現也出眾，深圳進出口總額超3.5萬億元，東莞超1.5萬億元，廣州超1萬億元，佛山逼近6200億元。此外，惠州和珠海也超越3000億元。從增速來看，江門、惠州、中山、佛山、珠海去年進出口按年增速也超過20%。

累計灣區9市，去年GDP按年增長7.9%，總量逾10萬億元。另外，香港日前公布去年GDP增長初值為6.4%，以2020年香港GDP為27,107.3億港元計，則去年GDP折合人民幣約2.4萬億元；澳門2020年GDP折合人民幣約為1540億元，行政長官賀一誠在施政報告稱今年澳門GDP有望雙位數增長。如此一來，大灣區9+2城市的整體經濟總量將會達逾12萬億元，很有可能高於全球GDP排第9及第10位的加拿大和韓國，堪稱「灣區可敵國」。

下個萬億城市路遙 惠州投資萬億催谷

雖然「灣區可敵國」，但要再上一階並非易事，尤其當東莞的GDP也突破1萬億元之後，大灣區要出現下一個萬億城市，可能要花多一些時間。目前來看，排在東莞之後的惠州，今年政府工作報告率先提出5年後要邁上GDP達到8000億元的目標，是最有可能成為下一個實現萬億目標的灣區城市，要實現這一目標，惠州除加強發展石化和電子兩大支柱產業，今年市政府亦繼續大手筆投資，包括推出193項重點建設項目，總投資額超過6000億元，加上130項重點預備項目，估算總投資額超過1萬億元。

事實上，廣東省的經濟已離不開大灣區，今年以來，廣東省政府的多份重要文件亦進一步顯示了大灣區各城市的重要地位。其中在《廣東省新型城鎮化規劃（2021-2035年）》當中，明確了廣州、深圳作為國家級中心城市，包括支持深圳建設先行示範區和全球標杆城市，以及提升廣州作為國家中心城市和綜合門戶城市的地位；此外，珠海將作為省域副中心城市培育，佛山及東莞則定位省級經濟中心城市。至於餘下的灣區城市，文件提出要推動中山建設珠江口東西兩岸融合發展的支撐點；惠州建設珠江口東岸新增長極；江門建設珠江口西岸新增長極；肇慶則建設大灣區連接大西南的樞紐門戶。

9市齊變交通樞紐 省重點項目灣區佔64%

早前廣東省政府印發的《廣東省綜合立體交通網規劃綱要》，要打造廣州、深圳國際性綜合交通樞紐城市；打造珠海為全國性綜合交通樞紐城市；推進佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶為區域性綜合交通樞紐城市。從交通規劃的角度來看，大灣區9市已都是樞紐城市地位。

今年廣東省的政府工作報告中，1570個省重點項目計劃大灣區9市共有1006個

（見圖2），佔比64%，預計相關項目今年投放總金額為5489.4億元。省政府工作報告也明確了今年灣區9市的重要任務，當中不乏與大灣區相關，其中廣州市有37項，包括推進港科大（廣州）建設、大灣區碳排放權交易平台建設、提升南沙粵港澳全面合作示範區開發開放建設水平、籌備設立大灣區國際商業銀行等；深圳市有44項，包括高水平推進河套深港科技創新合作區建設、深港口岸經濟帶建設、全面深化前海合作區改革開放、提升深港服務業合作水平等。

另外，珠海的任務有18項，包括推進橫琴合作區建設；東莞7項，例如推進大灣區大學建設。而佛山、江門、肇慶、中山也各自有推動大灣區城市之間發展的任務。

明報記者 陳子凌