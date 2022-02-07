取消強積金對冲 羅致光：冀現屆通過

強制舉報虐兒 望明上半年交立會

香港保護兒童會轄下童樂居涉嫌虐兒案引起社會關注保護兒童機制，羅致光昨在網誌展望虎年工作時表示，勞福局牽頭的跨局跨部門工作小組正全力推進強制舉報懷疑虐兒個案機制的立法工作，目標明年上半年向立法會提交法案。

他又說，繼完成安老服務、康復服務與日間幼兒服務的規劃工作，及檢討整筆撥款津助制度後，當局便進入另一階段工作，檢討多項服務。羅稱，就1995年訂立至今未曾調整的《安老院條例》，連同《殘疾人士院舍條例》的修訂，亦將在虎年的上半年內提交立法會。至於其他社福發展，他稱待2022/23年度《財政預算案》公布後才再交代。

維護國安「老虎坐鎮事半功倍」

羅在網誌末段提到，「當然，勞福局還有維護國家安全的工作」，並說「相信來年有老虎坐陣（鎮），應能事半功倍」。