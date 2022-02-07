批評港創科無規劃 「前店後廠」不可行

未建立產業鏈 學生畢業後無處可去

孫東認為，香港創科發展沒有規劃，包括資金引入、人才培養、教育銜接、產業配合等，「現在沒有人真正去想」，他憂慮本地創科發展無法建立產業鏈，將無法吸引及留下創科人才。

在大學從事科研、教學多年，孫東稱政府花不少資源在大學培訓，學生畢業後卻「沒有地方可去」，不少人要離港發展，他說深圳、美國的創科發展，離不開大學科研與產業間的互動，惟香港未有建立創科產業，他說決定參選的原因之一，正是想推動港府在創科發展有更大作為。

欠本土創科品牌 難產經濟效益

孫東說，不能說香港過往的創科發展方向有錯，但他多次強調，創科發展須以發展產業為目標，如韓國與台灣分別建立了三星和台積電的科技品牌，香港卻一直沒有自己的創科品牌。他說，科研只佔產業的經濟效益不足5%，主要通過生產、營銷等產生效益，而這部分不在香港發生，無助本港經濟，無法製造工作機會，人才自然流向其他地區。

（新丁議員系列）