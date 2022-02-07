「港漂」城大學者孫東：沒有國際化，香港有什麼？

明報記者 馮樂琳

港優勢 「其他地方不能比」

孫東在北京出生，成長時看港產片，「對香港印象非常好」，機緣下來到中大讀書，對香港的好印象不減，「學術氛圍、跟國際接軌、老師都不錯，印象蠻深刻的」。他說留港是自然而成的過程，事業、家庭都在港建立，但真正留下來，是因香港很多「優勢」為其他地方不能比擬，包括國際化、一國兩制、學術自由等。

至今在港生活超過20年，孫東說「基本上不會離開」，他留意到有本地人對中央維持一國兩制抱懷疑態度，但他相信中央需要資本主義、高度國際化的香港，中國不需要第二個深圳、第二個上海，跟深圳、廣州、東莞比較，香港的國際化非常有特色，「沒有國際化，你（香港）有什麼？」

稱國安法不影響學術自由

問到香港的學術自由是否有變，孫東表示「不能說完全沒有變化」，但稱「在我認知的範圍，想研究什麼就研究什麼，你非要違反國安法做事，美國也不允許」。他補充，不排除在社會科學範疇，個別學者的研究、參與的事，在國安法下有爭論空間，而令學者行事更小心，但他重申，不違法的前提下，「研究什麼還是有自由的」。

在大學與年輕人接觸、家中兒子18歲，孫東說：「我都為年輕人擔心，為孩子擔心。」他稱香港年輕人「蠻可憐」，花錢讀完大學，畢業不一定找到「像樣的工作」，工作多年又無法置業，並認同年輕人今天面對的問題，政府、社會賢達「不可避免有一定責任」，希望從現在開始加速發展、經濟轉型，讓市民「過好日子」。

有經濟基礎才能「搞民主」

至於年輕人對民主、普選的訴求，孫東說民主肯定要搞，可是時機很重要，需達到一定社會共識，但若現時推政改，「沒有任何結果的」；稱香港現需「休養」，需先有一定經濟基礎，「年輕人（對民主）一定有想法，但要考慮現實，香港什麼情况？有沒有工開？」

本港出現移民潮，孫東認為任何重大政治事件過後，出現移民潮屬正常，又說年輕人「出去走走」是好事，相信香港按自己節奏發展，「苦幹」幾年後，移民或在外國讀書的年輕人會回港，「香港始終是他們的家」。

（新丁議員系列）