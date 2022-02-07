房協工程明年踏高峰期 模擬組裝技術改善質量

楊啟裕表示，房協未來20年將有4.8萬伙單位落成，其中2.8萬個10年內落成，約25個項目編排中，預計明年起進入工程高峰，並於2023及2024年抵達高峰期，有需要配合科技應付建築量和確保質量。

楊稱，洪水橋資助出售房屋和乙明邨長者項目已使用MiC技術，27層高的洪水橋項目料為2024年5月落成時最高的MiC建築。以一般地盤工程30個月計，用MiC技術可省施工約3至5個月。他表示，MiC技術仍有限制，如環境、組件高度重量等，涉及吊裝和運送等問題。

楊又表示，房協現時多個地盤於顧問合約要求使用BiM系統，包括紅磡利工街「長者安居樂」和粉嶺百和路安置屋邨兩個上蓋項目，日後亦將全面應用，用單一訊息平台管理工作流程，地盤可立體形式呈現，日後配合擴張實境和虛擬實境，「協助物業維修，直接看到水管走線」。楊又指，房協未來亦會全面使用數碼化工程監督工具，可以實時和無紙化監測，避免遺失紀錄。