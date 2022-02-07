懲教禁寄書單「點心紙」 家屬：入書須撕走反修例照片

懲教署：不利獄中秩序書籍將扣起

懲教署回覆查詢時未有回應是否要求家屬撕走部分書頁，僅稱若來自外間的書刊內容或性質不利於在囚者改過自新，或對院所的保安、秩序及紀律造成威脅，署方可將其扣起。

署長去年受訪：不讓你入就是不讓

很多書籍影響更生

胡英明去年11月亮相「橙新聞」一個時政節目，在訪問中形容不少「黑暴」在囚者是「較高智慧的犯」，故要用「較高智慧的方法」處理，包括將他們分散後「逐個擊破」，並切斷外界對他們的支援，如石牆花、612基金，「我們很多都不讓他們入，很多宣傳單張、信件、書籍，我不讓你入就是不讓，根本影響那些人更生」。胡又稱很多年輕人其實為自己的一時衝動後悔，但若外界一直為他們提供支援，獄中人便不會改過。

Betty說現時為在囚者供應書籍較一年前剛開始時面對更多困難，例如近月已無法再寄書單到牆內，「未知是否因他們覺得那件事很有組織性？」她強調她們並不是任何組織，「只是一班人很喜歡看書，所以推廣閱讀」。她稱曾有家屬表示嘗試為囚友送入相集，被要求先撕走相集中記錄反修例事件的頁面，她說，「有告知原因和條件已經算好，有些不知道是什麽原因，但就是入不到」。

志願者：讓在囚者閱讀更多知識

才是導人向善良方

她認為讓在囚者透過閱讀接觸到更多知識，才是導人向善良方，「這不關是否政治犯的事，而是我覺得人是因為和世界有更多聯繫，才會有更合符倫理的舉動」。她稱懲教署若令在囚者與世隔絕得更多，無法接受外界關懷，反而會減低他們「變好」的可能，「這種情况我覺得很可惜」。

去年底，為在囚者提供支援的組織石牆花宣布解散，在facebook發文稱「世界上沒有無緣無故的結業」。被問到是否擔心面對同樣壓力，Betty稱「有少少」，但認為自己與朋友所做的事合法，「這也是囚友的合法權利嘛！而且所有（在囚者）看的書，懲教都看過的」。話雖如此，她和朋友都要求匿名受訪，稱始終希望低調，只求可以繼續「做得幾多得幾多」。