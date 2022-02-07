囚中誰寄選書來 愛書人為囚友家人定書單：盼給他們一點力量

明報記者 關玉婷

自去年初開始，每月月中都是Betty（化名）和幾個朋友最忙碌的時候。他們從書海中挑選出10多本書，略略讀過，寫成數十字簡介，再附上封面圖片，整理成一張張圖文並茂的書單，讓家屬寄給在囚者。

自製「點心紙」供囚友選書

Betty和朋友都愛好文學藝術，整理書單時卻沒有偏愛，盡量涵蓋各類範疇和更易入口的書，「始終不是每人都有閱讀的習慣」。剛過的1月份書單，上有作家月巴氏的《娛樂已死未？》，書單簡介說，「作者由Mirror、Error、愛回家、葉問，到古天樂、趙學而，從娛樂風潮中解構港人今年的社會狀况」；又有澳洲歷史學家John Hirst的《你一定愛讀的極簡歐洲史》。

收集贈書 轉交家屬寄牆內

東野圭吾曼德拉熱門 寫真最受歡迎

她們將書單稱為點心紙，「剔剔剔，你要邊本，很簡單。」收到從牆內寄出的書單，Betty便為他們「照單執藥」，再轉交家屬「入書」。「有時有些獄中人、手足見到，也會叫家人聯絡我們（找書）；有時候則是家人想他們的子女看些書，便會聯絡我們」。他們收集有心人捐來的書，有二手，也有新書。

她們曾嘗試推廣文藝書籍，但反應不算熱烈，卻意外發現網絡小說、健身書、學英文書籍深受歡迎，不過她們透露，「最受歡迎一定是寫真集」！書堆中確有封面印有熱褲女郎的雜誌，她們笑說手上只剩最後一本。Betty解釋，按照經驗露點照片、圖片都會被拒，但若圖中人只是衣著和姿勢性感，則有機會「過到骨」。

「還有推理、懸疑小說，像東野圭吾，或者孤泣。社科類一點的，有《不平等的審判》、曼德拉自傳。」Betty如數家珍。她說有朋友近年入獄，「有些人在入面（獄中）過得不開心，就會一直看推理小說來投入到另一個世界裏。我朋友岑子杰則很喜歡看詩，袁家蔚也很喜歡看詩」。

身為愛書之人，Betty說家屬為在囚者張羅一般物資已很疲累，未必有餘力準備書籍，她們自覺「熟書」，「希望可以給他們（在囚者）一點力量，讓他們得到一些知識，面對將來的路」。她思考一下後續說，「希望是一個進修、學習的時光吧！因為將來還有很遠的路要走，香港還有很多事情要做」。

先後協助約70囚友家屬

Betty和朋友先後協助約60至70名在囚者的家屬，她說現時較剛開始時面對更多困難，例如已無法再寄書單到監獄內，「剔剔剔」的時光已成絕唱。「都無辦法，唯有不用（書單），要囚友自己辛苦一點了。」