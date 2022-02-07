警追車破毒品交易 檢1.6億元貨拘4人

檢125公斤白粉冰毒 疑疫下捨螞蟻搬家運毒

毒品調查科警司陳江明表示，早前接獲情報顯示有人疑趁春節期間囤積毒品，以供本地銷售。警方深入調查後，前日早上約7時，探員發現兩輛可疑車輛在紅磡一個時租停車場交易毒品。車輛駛出時，探員即採取行動，先截停一輛的士，在車上檢獲134磚共重50公斤的海洛英，拘捕涉案的士司機，及後在停車場門口截獲兩名相信是「睇水」的男子。

另外，探員截查另一輛私家車時，對方未聽從指示停車，更撞向警方車輛，繼而高速往油麻地方向逃去，警方車輛尾隨追截。私家車駛至約1000米以外的覺士道時，因被其他車阻礙前行，司機棄車逃走。探員其後在私家車上檢獲173磚、重65公斤海洛英及10公斤冰毒，警方根據車輛登記資料，同日在元朗洪水橋拘捕涉案私家車車主，懷疑與案有關。案中被捕的4名男子，年齡介乎29至47歲，分別報稱任職的士司機、裝修工人及無業，部分人有「水房」及「14K」黑社會背景，各人被探員帶署扣查。

陳江明表示，相信行動已搗破一個大型販毒集團，堵截毒品流出市面。據以往經驗，檢獲毒品普遍來自金三角及金新月地區，真正來源及流向仍有待深入調查。陳江明續稱，相信因應疫情，毒販捨棄以往「螞蟻搬家」模式，改以一次過偷運大批毒品，警方將繼續以情報主導打擊涉及毒品的活動。