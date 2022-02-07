薄扶林建公營屋 百年石牆樹「斬頭」 毗鄰地盤土木署稱獲准移除 專家：沒有道理斬

明報記者 曾偉龍

政府在薄扶林南發展公營房屋，提供8900伙供華富邨重建的安置屋邨，其中包括興建一條雙線行車路、行人路及停車灣，涉及高架橋路段，連接正在興建公屋的雞籠灣北地盤及薄扶林道與域多利道交界處。據政府2019年文件預計，基礎設施工程將於2026年初至2027年分階段竣工，配合公營房屋入伙。

土木署文件備註珍貴樹木 漁署建議砍伐

天橋工程範圍非常接近舊牛奶公司牧場遺址東段，遺址有部分牛棚及牧場被評為三級歷史建築，位於薄扶林置富花園和雅緻洋房南面，東接雞籠灣北地盤，其古石牆結構有膠帶圍封，寫有「內有保留結構，請勿內進」。本報發現，近雞籠灣北地盤、面向薄扶林道方向有一棵石牆樹被人斬去，僅餘約兩米高樹幹，被斬去的石牆樹已不見標記號碼；旁邊一棵面向公屋地盤的石牆樹，則獲標記為「保留」。

翻查土木工程拓展署提交立法會移植樹木的相關文件，有關項目涉及移除40棵珍貴樹木，其中一棵細葉榕被指「位於獨立石砌結構， 難以挖掘根球」，漁護署建議砍伐，樹高15米，胸徑3.05米，樹冠闊20米，健康和結構一般，備註為珍貴樹木。

除石牆樹被斬，古牆外亦有大量樹木被切割的「遺骸」，有樹木標記號碼散落在地，亦有被標記為「保留」的樹木折斷。

詹志勇促交代 柴文瀚質疑石牆不屬工程範圍

有「樹博士」之稱的教育大學社會科學系研究講座教授（地理及環境科學）詹志勇觀看本報照片後推測，被斬的石牆樹是百歲或近百歲的細葉榕，非常珍貴，「完全沒有道理斬」，樹木僅餘低位3個主幹部分，要求部門交代。他又稱，部門應該主動提醒議員有關工程涉及石牆樹，避免錯失保育機會。

南區前區議員柴文瀚質疑，工程範圍不應包括古石牆，石牆上的樹卻被移除，會令人感奇怪。他說，樹貼近建橋位置，當局應調查石牆樹位於工程範圍內或外，亦應了解是承建商或是其他人鋸樹。

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