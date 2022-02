休班警涉跟蹤外籍女 問可否「做情婦」

英籍女事主上周三(2日)報案,稱之前一晚約10時被一名男子跟蹤回家。她事後在facebook上載片段並發帖稱,一名「怪人」跟蹤她和朋友數條街,並跟蹤她們回家,問她們可否做其情婦(mistress)。她舉機拍攝後,該男子隨即逃跑。帖文呼籲西營盤的獨居女子注意。

短片顯示,女事主在大廈梯間舉機拍攝一名男子,並向他說「Say it again. What did you say?(再說一次。你剛才說什麼?)」男子在樓梯往下跑,說「Sorry...Sorry. I just...(對不起……對不起。我只是……)」。事主見男子離開後停止拍攝,並說會將片段放上網。

列遊蕩重案查 涉案警停職

警方表示,經初步調查後將案暫列遊蕩,交由港島總區重案組跟進。警方確認正調查一名涉嫌與案件有關的男警務人員,他已被停職。警方重申十分重視人員的操守和行為,若有個別人員涉嫌違法或違紀,必定會按既定機制公平公正調查及秉公辦理。