童樂居3人提堂 官准開名

指辯方用代號理據欠法律基礎

辯方在庭上表示欲暫以英文代號代替被告的中文姓名，稱有被告遭「起底」，早前涉案被告也以英文代號稱呼。控方以「司法公開」原則反對，稱其他被告亦會披露姓名。裁判官莫子聰認為辯方理據欠法律基礎，拒絕其要求，本案被告須公開姓名。目前共有23名職員被控告，累計涉及39名兒童受虐。

3名被告依次為周翠英（45歲）、傅悅朗（25歲）及劉露琪（24歲），均報稱幼兒工作員。3人各被控於2021年12月14日、11月29日及12月9日，在旺角砵蘭街387號地下童樂居內，身為超過16歲而負有管養、看管或照顧責任的人，分別故意襲擊2歲男童B、1歲男童AK，以及1歲男童AJ，其方式相當可能導致該3名男童受到不必要的苦楚。

控方不反對3人保釋，眾被告准以1萬元現金保釋，她們不得返回事發地點，禁止直接或間接聯絡控方證人、院舍職員及兒童，亦不可擔任照顧兒童的工作，每周須到警署報到兩次。

【案件編號：KCCC350/22】