住宅未有條件「撤辣」 未必跟美加息步伐

美國聯儲局預告今年將加息，陳茂波表示本港資金充裕，未必緊隨美國加息步伐。他說，息口上升對樓市雖有影響，但供求、經濟狀况都影響樓市，參考目前新造按揭成數約五成多，供樓比例佔業主入息36%，屬較安全水平，未見一旦加息會造成系統性風險。他重申息口上調的影響仍要視乎速度和幅度，「但不會因單一因素而對樓市造成太大影響」。

問到會否放寬樓市辣招，陳茂波說，買家印花稅和雙倍印花稅的政策目的是減低投資和外來需求，優先照顧未「上車」的本地人。他說，推出雙倍印花稅時涵蓋住宅及非住宅物業，原因是擔心住宅炒風轉到商用物業，至前年撤銷非住宅物業雙倍印花稅，則因為商用物業在過去兩年全線跌價，成交量不高，「撤辣」後價格能保持穩定，成交量上升，認為措施合適，但住宅物業則不具備放寬辣招的條件。

月中公布綠色零售債券內容

至於政府會否再發債，陳茂波說，過往已發銀色債券等，本月中將公布有關綠色零售債券的內容，讓更多市民可參與。他說本港正研究成立區域性的碳交易中心，有別於上海碳交易中心強制企業參與，本港的方向是自由參加，因現時不少企業着重社會責任，已自行交代其減排工作，認為企業有參與動機。