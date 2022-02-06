陳茂波：重新審視設失業援助金意見 議員倡撤「在職家庭津貼」工時限制

陳茂波表示，推出第五輪防疫抗疫基金後，疫情一直在變，各行業都要求政府協助，政府已收到相關信息，由特首和政務司長領導的團隊正檢視不同訴求，具體內容在本周提交立法會的文件交代。對於議會與勞工界爭取的短期失業援助，他不置可否，稱特首、勞福局都已表達其看法，而最近的意見「大家重新檢視緊」。

第六輪抗疫基金詳情 本周交立會

新一份《財政預算案》將於本月23日公布，多個政黨建議再推消費券，陳茂波重申對建議持開放態度，需考慮社會經濟狀况、政府負擔能力等。對於有意見認為政府應推行「定向消費券」，限制在個別行業使用，他稱不同建議各有優缺點，而市民普遍較重視不應設太多限制。他又說，去年推出的消費券，六成消費額落入零售業，兩成多是飲食業，交通費比例佔不足一成。

至於預算案的政策方向，陳茂波表示目前首要處理疫情帶來的困難，盡可能支援受影響的市民及中小企，同時需有中長期的鋪墊，令本港未來可提供更多有前途、收入較高的工作，給年輕人有不同發展機會等。他預計，由於本年度政府收入較預期高，包括賣地收入、股票及樓市稅收等，其中發展商補地價改變土地用途的收入已有約500億元，因此有資源在疫情下盡量支援市民及中小企，「但都不可以使大」。

財案盡量支援市民中小企 「不可使大」

多個政黨建議政府設立緊急失業援助金。工聯會立法會議員鄧家彪表示，政府可考慮在現行失業綜援制度加設「個人隊」，並容許網上申請，減少標籤效應；或取消在職家庭津貼計劃的工時限制，只保留資產審查制度；或仿效海外做法，失業者到勞工處登記協助求職時可獲求職津貼，若干月後如仍未找到工作，個案再轉介社署跟進。至於工聯會提倡每月9000元、以6個月為上限的資助方式，鄧說細節可再研究。

民建聯立法會議員顏汶羽表示，大部分受疫情影響的基層市民已申請在職家庭津貼，他建議透過取消該計劃的工時限制，為失業基層提供援助，他預計已參加計劃的失業者最快可於兩周收到資助。他又建議縮短有關計劃的審批時間至兩個月。

勞聯勞工界立法會議員周小松建議政府為失業者提供每月9000元至1萬元支援，最長6個月。他說疫情持續多時，對基層的影響累積已深，而政府一直沒有直接資助工人，冀政府以失業援助直接支持基層。