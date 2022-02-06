環團種稻救禾花雀 成本地米復興契機

長春社與香港觀鳥會獲政府撥款，2005年在塱原濕地推行濕地管理及保育工作，為極度瀕危的禾花雀在本港過境時提供棲息地；兩環團2009年在塱原種植水稻，保留部分米田不收割，供雀鳥覓食，其餘水稻出售，自此市場再度有本地米供應，同期亦有農戶及團體戶陸續加入復耕本地米行列。

「由零開始」 穀種失傳赴陸台搜羅

長春社保育經理許淑君表示，最初計劃復耕水稻，但茫無頭緒，於是派員到內地及台灣搜羅4種穀種，包括廣源粘、絲苗、象牙尖及一種珍珠米，但珍珠米種植成效不理想，後來只種植其餘3種。她說，最初復耕水稻並沒打算復育本地米種。

許淑君說，復耕水稻需投入大量人力資源，種植期長達100至110日。每年插秧前約1個月、即2月要前期準備，例如翻土，其間為穀種發芽及育苗。到3月需要人手插秧，「逐支插入泥土」；之後要追肥、除螺及杜蟲等。到7至8月收割，又要打穀、曬穀，最後才可發售。她說，每年夏季天氣不穩，「早造」（3至8月）容易因暴雨或風暴影響收成。

長春社：沒資助難自負盈虧增產

她說，塱原米田面積約1公頃，每年兩造米產量約1.5至2噸，以現時「市場價」每公斤約100元計，每年收入僅約15萬至20萬元，倘無資助相信難自負盈虧，如政府希望本地量產稻米，相信要有政策配合或向農戶提供資助，才有望進一步提升產量。

（城市保育）