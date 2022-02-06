復育本地米 花腰仔回歸 種子昔存「國際銀行」 漁署今引入交米農

明報記者 馬耀森

漁護署表示，上世紀60年代，當時的漁農處有意保育其時盛行的稻米品種，遂向菲律賓的國際水稻研究所（國際種子銀行）提供稻米種子作存護，有見近年種稻農戶增加，故重新引入這些種子供本地農戶種植，旨在復育過往稻米品種。署方去年曾為本地農戶舉辦講座，並派發稻米種子，大部分農戶會於今年「早造」（3至8月）試種，稱數個農戶去年已完成小面積的「晚造」（8至11月）試驗。

引入4人氣品種 花腰仔試種穩定

漁護署2019年從國際種子銀行取得4個以往在本地甚受歡迎的稻米品種，包括絲苗、花腰仔、齊眉及白殼齊眉，並在大龍實驗農場的溫室多次繁殖和培育，並將繁育出來的自留種子及取自種子銀行的種子交給中大的香港種子技術及教育中心（SeedTEC）作基因定序，以測試純度。

試驗至今，「花腰仔」在生長和留種純度方面表現穩定，該署決定先派發該種子予業界試種；署方早前已派發約4公斤「花腰仔」種子，現存約2公斤作儲備及將來留種。

漁護署表示，從外觀上看，「花腰仔」穀粒是啡紅色，與一般稻米的金黃色有別，形容該種食米味道「清香可口」。該署又稱，在室外繁育稻米種子，有可能與其他同科植物雜交，為確保品種純正，該署改於溫室繁育稻米，而且不會在同一溫室種植同科作物。

成本較種菜高 漁署：信本地米有市場

署方認為，本地稻米種植以往受本地農戶歡迎，以本地盛行的稻米品種作為基石，重新將稻米種植引入本港農業是可行的。該署又稱，與種蔬菜相比，種植稻米需要較廣闊農田和更充足水源，且種植期亦較長，一般為3至4個多月；此外，稻米收成後，需適當儲存及處理方可售賣。不過，由於種植本地稻米競爭並不激烈，漁護署認為本土稻米有一定市場價值。

其實本港近年已開始有復耕活動種植水稻，惟產量不多，根據漁護署資料，現時全港有10多個農場種植水稻，包括大嶼山二澳、河上鄉、林村等，估計每年產量五六噸，佔食米全年進口量約27.6萬噸（2021年數字）不足1％。資料顯示，1954年香港稻田面積9466公頃，約佔當時整體耕地面積約一半，較現時全港約740公頃的常耕農地高出11.8倍，當時每年產米接近2萬噸，後來隨着經濟轉型及從外地輸入食米，本地水稻種植業逐漸式微。

（城市保育）