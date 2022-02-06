電動梳化短路焚宅 4人送院

昨凌晨1時許，將軍澳廣明苑廣新閣36樓一單位突然起火，火勢迅速蔓延，火光熊熊，大量濃煙湧出並傳出爆炸聲，附近大廈多名住客見狀報警。其間對面大廈住客見情况危急，用電筒照射起火大廈及高呼「火燭」，通知住客逃生。

涉事梳化燒剩支架

消防員接報到場後動用一喉及一煙帽隊撲救，疏散大廈住客，起火單位一對分別74歲及48歲的方姓父女吸入濃煙不適，父親手腳受傷；鄰居一對分別56歲毛姓及52歲錢姓的夫婦吸入濃煙不適。4人均清醒，經救護員治理後分別送往將軍澳醫院及聯合醫院。

鄰居稱未聞火警鐘

火警大半小時後撲滅，220名住客自行疏散落樓，消防經初步調查，相信起火單位一張電動梳化電線短路引致火警，事件無可疑。肇事單位佈滿雜物，牆身及地板熏黑，家具及電視焚毁，懷疑短路起火的電動梳化底部燒剩支架。

起火單位鄰居表示，當時聽到有人叫救命，出門見事發單位男戶主及女兒已逃出，男戶主手有傷；又指當時十分大煙，與家人走上天台暫避，但無聽到火警鐘響。

工程師：摩打過熱拔插頭

避用拖板防短路

英國註冊機械工程師盧覺強認為，用家購買電動梳化後，應主動了解摩打位置，並養成習慣，用後觸摸摩打，倘出現過熱情况應拔除插頭，尋找技工檢查和維修。

他又提醒用家，電動梳化要使用獨立插座，避免用電拖板輔助；毋須使用時可拔除插頭，減低短路風險。